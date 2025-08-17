Ligue 1 : les résultats complets de la première journée

La Ligue 1 est de retour. Rennes a ouvert le bal en surprenant Marseille. Lyon a fait un beau coup en s'imposant devant le public lensois. Monaco est virtuellement en tête en attendant le match du dimanche soir entre Nantes et le PSG.

Vendredi 15 août

Rennes-Marseille : 1-0

Samedi 16 août

Lens-Lyon : 0-1

Monaco-Le Havre : 3-1

Nice-Toulouse : 0-1

Dimanche 17 août

Brest-Lille : résultat à venir

Auxerre-Lorient : résultat à venir

Angers-Paris FC : résultat à venir

Metz-Strasbourg : résultat à venir

Nantes-Paris SG : résultat à venir