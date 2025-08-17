Ligue 1 : les résultats complets de la première journée

La Ligue 1 est de retour. Rennes a ouvert le bal en surprenant Marseille. Lyon a fait un beau coup en s'imposant devant le public lensois. Monaco est virtuellement en tête en attendant le match du dimanche soir entre Nantes et le PSG.
Vendredi 15 août
Rennes-Marseille : 1-0
Samedi 16 août
Lens-Lyon : 0-1
Monaco-Le Havre : 3-1
Nice-Toulouse : 0-1
Dimanche 17 août
Brest-Lille : résultat à venir
Auxerre-Lorient : résultat à venir
Angers-Paris FC : résultat à venir
Metz-Strasbourg : résultat à venir
Nantes-Paris SG : résultat à venir