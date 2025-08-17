Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue 1 : les résultats complets de la première journée

Monaco est virtuellement en tête en attendant le match du dimanche soir entre Nantes et le PSG. [© FEP / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Ligue 1 est de retour. Rennes a ouvert le bal en surprenant Marseille. Lyon a fait un beau coup en s'imposant devant le public lensois. Monaco est virtuellement en tête en attendant le match du dimanche soir entre Nantes et le PSG.

Vendredi 15 août 

Rennes-Marseille : 1-0

Samedi 16 août

Lens-Lyon : 0-1

Monaco-Le Havre : 3-1

Nice-Toulouse : 0-1

Dimanche 17 août 

Brest-Lille : résultat à venir

Auxerre-Lorient : résultat à venir

Angers-Paris FC : résultat à venir

Metz-Strasbourg : résultat à venir

Nantes-Paris SG :  résultat à venir

