Ligue 1 : Strasbourg aligne onze joueurs nés en 2000 ou après, une première en Europe

Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg, a fait entrer son club dans les livres d'histoire des statistiques en alignant une équipe composée uniquement de joueurs nés en 2000 ou après. Il s'agit d'une première parmi les cinq grands championnats européens.

Une ode au jeunisme. Strasbourg est devenu le premier club des cinq grands championnats européens a aligné, face à Metz en Ligue 1, un onze qui était composé de joueurs nés en 2000 ou après, selon le média spécialisé Stats Perform.

Penders, Mwanga, Sarr, Hogsberg, Amo-Ameyaw, El Mourabet, Ouattara, Le Maréchal, Barco, Panichelli et Emegha, voici l'équipe strabourgeoise alignée par Liam Rosenior pour affronter Metz lors de la première journée de Ligue 1.

Une stratégie sportive qui explique cette particularité

Reste à savoir si cette très jeune équipe saura remporter la victoire. Cette statistique n'est cependant pas surprenante face à la politique sportive prônée par le club alsacien.

Détenu par le groupe BlueCo, également propriétaire du club anglais de Chelsea, Strasbourg a pour rôle de développer de nombreux jeunes joueurs avant de les revendre au prix fort (Habib Diarra, Habid Diallo, Jean-Ricner Bellegarde), ou de les promouvoir dans l'équipe anglaise (Andrey Santos, Mamadou Sarr).

Karl-Johan Johnsson et Eduard Sobol sont les joueurs trentenaires de l'effectif strasbourgeois. Les 31 autres joueurs du RCSA ont entre 18 et 23 ans.

Cette saison, Mathis Amougou, Ishé Samuels-Smith, Kendry Paez, Mamadou Sarr et Mike Penders ont renforcé les rangs du côté de la Meinau en provenance de Chelsea. Tous ces joueurs sont âgés de 20 ans ou moins.