Premier League : Arsenal domine Manchester United (0-1) dans le choc de cette première journée

Les Gunners d'Arsenal se sont imposés par la plus petite des marges face à Manchester United, à Old Trafford, ce dimanche 17 août (0-1). Un choc inaugural qui est loin d'avoir tenu toutes ses promesses.

Une victoire de champion ? Sans bien jouer, Arsenal a ramené trois points déjà précieux d'Old Trafford, à l'issue d'un match intense. Les Gunners peuvent remercier leur latéral gauche Riccardo Calafiori, unique buteur de la rencontre.

On dit souvent que les saisons sont difficiles en Premier League. Arsenal n'a pas attendu longtemps lors de cette édition 2025-2026 pour en attester. En déplacement chez son rival mancunien, les hommes de Mikel Arteta ont rapidement été dominés par les locaux, très actifs notamment grâce à leurs nouveaux joueurs offensifs, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo.

Vainqueur sans convaincre

Mais contre le court du jeu, c'est suite à un corner parfaitement frappé par Declan Rice qu'Arsenal a trouvé la faille. Le ballon, mal réceptionné par Altay Bayındır, gardien de Manchester United, a été poussé au fond des filets par le latéral gauche italien des londoniens, à la 13e minute de jeu.

Le reste de la rencontre a été marqué par des duels âpres et beaucoup de déchet technique. Arsenal s'en est notamment remis à sa défense, William Saliba, Gabriel et surtout David Raya sauvant les leurs à plusieurs reprises. Finalement, les rouges et blanc n'auront pas plié et prennent un bon départ dans ce championnat, rejoignant Liverpool et Manchester City, également vainqueurs pour cette ouverture de Premier League, respectivement contre Bournemouth et à Wolverhampton.