Premier League : les résultats complets de la première journée

Arsenal s'est imposé sur la pelouse de Manchester United. [© SPI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Premier League est de retour. Liverpool, champion en titre, a bien entamé sa saison en dominant Bournemouth. Du côté des autres cadors, Arsenal s'est imposé sur la pelouse de Manchester United et Manchester City a déroulé face à Wolverhampton.

Vendredi 15 août

Liverpool-Bournemouth : 4-2

Samedi 16 août

Aston Villa-Newcastle : 0-0

Brighton-Fulham : 1-1

Sunderland-West Ham : 3-0

Tottenham-Burnley : 3-0

Wolverhampton-Manchester City : 0-4

Dimanche 17 août

Chelsea-Crystal Palace : 0-0

Nottingham Forest-Brentford : 3-1

Manchester United-Arsenal : 0-1

Lundi 18 août

Leeds-Everton : 21h

