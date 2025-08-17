Premier League : les résultats complets de la première journée

La Premier League est de retour. Liverpool, champion en titre, a bien entamé sa saison en dominant Bournemouth. Du côté des autres cadors, Arsenal s'est imposé sur la pelouse de Manchester United et Manchester City a déroulé face à Wolverhampton.
Vendredi 15 août
Liverpool-Bournemouth : 4-2
Samedi 16 août
Aston Villa-Newcastle : 0-0
Brighton-Fulham : 1-1
Sunderland-West Ham : 3-0
Tottenham-Burnley : 3-0
Wolverhampton-Manchester City : 0-4
Dimanche 17 août
Chelsea-Crystal Palace : 0-0
Nottingham Forest-Brentford : 3-1
Manchester United-Arsenal : 0-1
Lundi 18 août
Leeds-Everton : 21h