WTA 1000 de Cincinnati : Iga Swiatek et Jasmine Paolini se retrouvent en finale

Iga Swiatek pourrait profiter de ce parcours pour récupérer la deuxième place mondiale. [ © SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Polonaise Iga Swiatek s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati grâce à sa victoire 7-5, 6-3 face à Elena Rybakina. De son côté, Jasmine Paolini arrache un ticket en finale après une rencontre féroce face à Veronika Kudermetova.

Enfin en finale. La N.3 mondiale, Iga Swiatek s'offre pour la première fois une finale à Cincinnati. Après six participations, elle atteint enfin l'ultime journée après sa victoire 7-5, 6-3 face à la Kazakhe, Elena Rybakina.

Titrée à Wimbledon en juin dernier, la rencontre n'a pas été des plus facile. En effet, la Polonaise était menée dans le premier set 5-3 avant d'inverser la tendance en accélérant son jeu. Elle a terminé le match en maîtrisant le court, en concédant au total un seul break.

Paolini avant l'US OPen

À quelques jours du début de l’US Open, Iga Swiatek se prépare donc à une ultime répétition grandeur nature. En finale à Cincinnati, elle affrontera Jasmine Paolini, finaliste de Roland-Garros en 2024 et 9e mondiale en plein essor. Au terme d'un match de plus de deux heures et demie, l'Italienne s'est imposée 3-6, 7-6, 3-6, face à une Veronika Kudermetova remontée. Elle sera pour la première fois en finale du tournoi, tout comme Iga Swiatek.

À 24 ans, Iga Swiatek pourrait profiter de ce parcours pour récupérer la deuxième place mondiale, reléguant Coco Gauff au 3e rang, même si elle restera derrière Aryna Sabalenka, pourtant éliminée en quart de finale par Rybakina.

TennisCincinnatiWTASport

Dernières actualités