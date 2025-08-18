Neymar : la vive émotion du joueur qui fond en larmes après une sévère défaite de Santos sur le score de 6-0 (vidéo)

Après une lourde défaite (6-0) concédée par son club de Santos, ce dimanche, le Brésilien Neymar a fondu en larmes sur la pelouse.

Une déroute qui n'a pas laissé Neymar insensible. De retour au Brésil depuis plusieurs semaines, au sein de son club formateur de Santos, l'ancien Parisien n'a pu cacher ses larmes après la lourde défaite de son équipe face à Vasco de Gama, ce dimanche, sur le score de 6-0.

Neymar chora após Santos 0 x 6 Vasco. pic.twitter.com/KaRa9LAz3U — ge (@geglobo) August 17, 2025

À l'issue de cette rencontre du championnat brésilien, marquée par un doublé de l'ancien joueur du FC Barcelone Philippe Coutinho, Neymar, 33 ans, s'est assis au milieu de la pelouse du stade Morubis avant de s'effondrer en larmes.

L'entraîneur renvoyé par le club

Plusieurs de ses coéquipiers sont venus le soutenir après cette humiliation, qui a laissé des traces au niveau du club, actuellement proche de la zone de relégation.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier.



O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe — Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

En effet, le club de Santos a annoncé le licenciement de son désormais ex-entraîneur, Cleber Xavier, et qui n'aura passé que quatre mois sur le banc de la formation qui a notamment vu passer Pelé.