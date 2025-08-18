Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Neymar : la vive émotion du joueur qui fond en larmes après une sévère défaite de Santos sur le score de 6-0 (vidéo)

Le Brésilien a été touché par cette défaite humiliante. [REUTERS/Thiago Bernardes]
Par Dylan Veerasamy
Publié le

Après une lourde défaite (6-0) concédée par son club de Santos, ce dimanche, le Brésilien Neymar a fondu en larmes sur la pelouse.

Une déroute qui n'a pas laissé Neymar insensible. De retour au Brésil depuis plusieurs semaines, au sein de son club formateur de Santos, l'ancien Parisien n'a pu cacher ses larmes après la lourde défaite de son équipe face à Vasco de Gama, ce dimanche, sur le score de 6-0.

À l'issue de cette rencontre du championnat brésilien, marquée par un doublé de l'ancien joueur du FC Barcelone Philippe Coutinho, Neymar, 33 ans, s'est assis au milieu de la pelouse du stade Morubis avant de s'effondrer en larmes.

L'entraîneur renvoyé par le club

Plusieurs de ses coéquipiers sont venus le soutenir après cette humiliation, qui a laissé des traces au niveau du club, actuellement proche de la zone de relégation.

En effet, le club de Santos a annoncé le licenciement de son désormais ex-entraîneur, Cleber Xavier, et qui n'aura passé que quatre mois sur le banc de la formation qui a notamment vu passer Pelé.

FootballNeymarpleurs

À suivre aussi

Le PSG compte 54 titres à son palmarès.
Football : voici le palmarès complet du PSG
Ligue 1 : le cadeau surprise du FC Nantes au PSG
Ligue 1 : le PSG s'impose sans briller face au FC Nantes

Ailleurs sur le web

Dernières actualités