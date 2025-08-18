NFL : la présence d’hommes parmi les cheerleaders fait polémique aux États-Unis

Deux cheerleaders masculins de la franchise de NFL des Minnesota Vikings sont victimes de menaces et de cyberharcèlement de la part de fans de football américain, lançant une polémique sur la participation des hommes à cette discipline populaire aux États-Unis sur la scène professionnelle.

Rien ne doit changer dans la sacro-sainte National Football League, y compris chez les cheerleaders. Aux États-Unis, la présence d'hommes au sein de l'équipe de ce qu'on appelle, en France, les «pom-pom girls» chez la franchise des Minnesota Vikings, fait vivement polémique. Au point que les deux personnes concernées sont la cible de nombreuses attaques en ligne.

Blaize Shiek et Louie Conn, qui ont rejoint l’équipe de cheerleading de la franchise du Minnesota cet été et participé à des rencontres de pré-saison, ont été victimes d’insultes de la part de nombreux adeptes de football américain dont des fans de leur propre franchise, et même de grands noms de la ligue majeure de football américain.

Certains d’entre eux ont même menacé, sur les réseaux sociaux, d’annuler leurs abonnements au stade, qualifiant leur participation de «merde woke». Pour l’heure, la franchise a confirmé qu’aucune menace n’avait été mise à exécution et a soutenu ses deux membres.

«Bien que de nombreux fans voient des cheerleaders masculins pour la première fois lors des matchs des Vikings, ils ont déjà fait partie des équipes précédentes et ont longtemps été associées au cheerleading universitaire et professionnel. Les personnes sélectionnées ont été choisies pour leur talent, leur passion pour la danse et leur engagement à rehausser l’expérience du jour du match. Nous soutenons tous nos cheerleaders et nous sommes fiers du rôle qu’ils jouent en tant qu’ambassadeurs de l’organisation», a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis à NBC News.

Une discipline masculine à ses débuts

Si certaines voix se sont levées aux États-Unis afin de soutenir les cheerleaders masculins des Vikings, il est important de rappeler que, par le passé, plusieurs équipes ont déjà compté des membres masculins parmi leurs pom-pom girls.

En effet, les Los Angeles Rams avaient été les premiers à compter des cheerleaders masculins, avant d’être suivis par plusieurs autres franchises. Pour cette saison 2025-2026, ce ne sont pas moins de 12 franchises qui prévoient d’inclure des cheerleaders masculins au sein de leurs équipes.

De plus, le cheerleading, apparu à la fin du XIXe siècle au nord-est des États-Unis, a tout d’abord été pratiqué par des hommes, avant de devenir une activité principalement féminine à partir des années 1960.

Future President George W. Bush was a cheerleader at Phillips Academy in Andover, Massachusetts in the 1960's. pic.twitter.com/F91GaUY0PT — Historic Vids (@historyinmemes) January 23, 2023

Au point où quatre présidents américains ont été membres des équipes de cheerleader de leurs universités respectives : Franklin D. Roosevelt, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan et George W. Bush.