Adrien Rabiot : l'OM confirme vouloir se séparer de son milieu, quatre jours après sa vive altercation avec un coéquipier

Le milieu de terrain marseillais Adrien Rabiot fait, depuis ce mardi 19 août, parti intégrante des joueurs mis sur le départ de son club, en réaction à son altercation physique avec un coéquipier survenue vendredi dernier.

Une décision sans équivoque. L'Olympique de Marseille a fait savoir ce mardi 19 août, en fin d'après-midi, qu'il comptait se séparer de son milieu Adrien Rabiot, l'international français de 30 ans écarté du groupe deux jours plus tôt en raison d'une altercation avec un coéquipier.

En effet, selon nos confrères de L'Équipe, RMC ou encore RTL, à l'origine des premiers éléments, le club phocéen aurait pris cette décision à l'encontre du joueur formé chez le rival parisien conformément aux demandes de son entraîneur Roberto De Zerbi.

Ce dernier, aux commandes de l'OM depuis l'été dernier, reprocherait «un manque d'investissement» de la part de son joueur, qui a réalisé une bonne saison l'an dernier (10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues), a rapporté Véronique Rabiot, sa mère et agent, sur RTL.

«Comportement inadmissible»

La tension interne avait éclaté vendredi soir, au sortir de la défaite (1-0) face à Rennes en ouverture de la saison. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, en seraient venus aux mains et se seraient injuriés à plusieurs reprises dans les vestiaires.

De son côté, l'Olympique de Marseille a confirmé dans la soirée avoir «placés sur la liste des transferts» les deux joueurs. «Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club», précise le communiqué.

Ils ont également été interdits d'entraînement avec l'équipe, et devraient donc, sauf gros retournement de situation, ne plus revêtir la tunique de l'Olympique de Marseille.