Boxe : un ancien champion du monde expulsé des États-Unis sur fond de narcotrafic

Ancien champion du monde WBC, le boxeur mexicain Julio Cesar Chavez Jr a été expulsé des États-Unis vers le Mexique en raison de liens présumés avec le narcotrafic, où il a été placé en détention.

Pour Julio Cesar Chavez Jr, c'est la fin de l'aventure américaine. Âgé de 39 ans, l'ancien champion du monde de boxe de la World Boxing Council (WBC) a été expulsé et remis au Mexique, selon le Registre d'écrou.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Jr YA ESTÁ en UN PENAL de MÁXIMA SEGURIDAD de MÉXICO

El hijo de la leyenda @Jcchavez115, llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora.

Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo. pic.twitter.com/xLtXLUXSiQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 19, 2025

D'après les informations détaillées de ce dernier, le boxeur aux 51 victoires en carrière chez les poids moyens et les super-welters a été remis aux autorités mexicaines au poste frontière de l'Etat de Sonora, avant d'être placé en détention dans la ville d'Hermosillo.

Selon les autorités fédérales, le boxeur était «considéré comme étant affilié au Cartel de Sinaloa, qui figure sur la liste des organisations terroristes étrangères».

Une situation qui n'a clairement pas fait les affaires de Julio Cesar Chavez Jr, qui avait été arrêté en juillet dernier par des agents fédéraux de l'immigration en raison d'un séjour illégal aux États-Unis, dû à une carte de résident permanent refusée.

Une carrière marquée par un manque de sérieux

De son côté, le Mexique, par l'intermédiaire de sa présidente Claudia Sheinbaum a indiqué que le boxeur avait été «extradé» en raison d'un «mandat d'arrêt pour crime organisé et trafic d'armes».

Fils du légendaire Julio Cesar Chavez, qui a été champion du monde dans trois catégories différentes entre 1984 et 1996, Julio Cesar Chavez Jr a vu sa carrière émaillée par de nombreuses suspensions et amendes pour des manquements aux contrôles antidopages.

Son dernier combat chez les professionnels s'était terminé par une défaite sur décision unanime (99-91, 97-93, 98-92) contre le youtubeur désormais reconverti boxeur Jake Paul, dans un combat aux allures d'exhibition.