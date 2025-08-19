Lassana Diarra : pourquoi l'ex-footballeur français réclame-t-il 65 millions d'euros à la Fifa et à la Fédération belge ?

L'ancien joueur français Lassana Diarra a relancé une procédure juridique en Belgique afin d'être indemnisé par la Fédération belge de football et la Fifa. Des règles de cette dernière avaient été jugées contraire au droit de l'UE, lui causant un préjudice important.

La saga judiciaire continue. L'avocat de l'ancien international français Lassana Diarra a annoncé, dans un communiqué publié lundi 18 août, que ce dernier réclamait 65 millions d'euros à la Fifa et à la Fédération belge de football devant les juridictions du pays.

«Suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en l'absence d'une solution à l'amiable, il est normal de retourner devant les juridictions nationales afin qu'elles mettent en œuvre l'arrêt de la CJUE», a-t-il expliqué.

Un litige vieux de plus de dix ans

«C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui, sur la base d'un arrêt très clair de la CJUE qui a tranché tous les points juridiques essentiels. Les tribunaux belges devraient rendre leurs décisions dans un délai de 12 à 15 mois», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le joueur formé au Havre et passé notamment par Chelsea, Arsenal et le Real Madrid, avait quitté en 2014 le Lokomotiv Moscou, où il évoluait alors, en raison d'une réduction drastique de son salaire.

Mais le club russe avait estimé que la rupture unilatérale de son contrat de travail était abusive et lui avait réclamé 20 millions d'euros. Une demande jugée recevable par la Fifa et confirmée par le Tribunal arbitral du sport.

Par conséquent, le club belge de Charleroi avait finalement renoncé au recrutement du Français par crainte d'avoir à assumer une partie de ces pénalités, conformément au règlement de l'instance international de football.

Les règles des transferts des joueurs bouleversées

Mais la CJUE, saisie par Lassana Diarra, avait jugé le 4 octobre 2024 que des règles de la Fifa encadrant les mutations entre clubs étaient «contraires» au droit de l'Union européenne et «de nature à entraver la libre circulation» des footballeurs professionnels, bouleversant ainsi le système de transferts.

«J'ai attendu quelques mois avant de relancer la procédure nationale en Belgique, pensant que, notamment suite aux efforts en ce sens de FIFPRO Europe (syndicat des joueurs en Europe, ndlr), la Fifa et la Fédération belge auraient au moins la décence de me contacter pour proposer un règlement à l'amiable du litige», a déclaré l'ancien joueur ce lundi.

«Cela n'a pas été le cas. C'est leur droit, mais cela reflète une culture persistante de mépris pour l'Etat de droit et pour les joueurs, malgré le message très clair envoyé par la CJUE. À mon grand regret, nous devrons donc une nouvelle fois nous expliquer devant les juges, car je n'ai pas d'autre choix», a-t-il poursuivi.

Au total, le joueur réclame à la Fifa et à la Fédération belge de football 65 millions d'euros afin d'indemniser le préjudice qu'il dit avoir subi.