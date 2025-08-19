OM : pourquoi Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont-ils été écartés de l'équipe ?

Dans une ambiance tendue à l'issue de leur premier match de la saison, deux joueurs de l'Olympique de Marseille s'en sont pris physiquement l'un à l'autre. Ils ont été suspendus provisoirement par leur club.

Un début de saison qui vire au drame. Après sa défaite inaugurale contre le Stade Rennais, ce vendredi 15 août, le vestiaire de l'Olympique de Marseille s'est déchiré, selon L'Equipe. Après en être venus aux mains, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été écartés temporairement du groupe.

Après cette rencontre, perdue à la 91e minute (1-0), dans le vestiaire marseillais, le ton est monté. L'international français Adrien Rabiot aurait d'abord saisi Jonathan Rowe par le col, alors que ce dernier faisait l'objet de critiques de son coéquipier Geronimo Rulli, en anglais. L'empoignade a rapidement été interrompue par le malaise, sans gravité, du milieu de terrain Darryl Bakola, qui a détourné l'attention.

Jonathan Rowe a giflé Adrien Rabiot

Mais au moment de quitter le vestiaire, l'attaquant anglais de l'OM est revenu à la charge contre Adrien Rabiot. Il l'aurait ainsi attaqué physiquement, lui assénant une gifle. Selon diverses sources, les deux hommes ont dû être séparés par le staff de l'équipe et leur entraîneur, Roberto De Zerbi.

Face à cette situation exceptionnelle, le club a décidé dans un premier temps d'écarter les deux joueurs de l'équipe première, les privant notamment d'entraînement lundi à la Commanderie. D'ici au prochain match de l'OM, en déplacement au Paris FC, ce samedi, ils pourraient néanmoins faire amende honorable en réalisant un don à la fondation OM pour se faire pardonner, explique RMC Sport.

Si Adrien Rabiot peut espérer un retour d'ici au prochain match de championnat, le milieu français étant jugé indispensable, pour Jonathan Rowe, cette altercation pourrait avoir de lourdes conséquences. Le club phocéen, qui discutait déjà de son potentiel départ avec certains de ses courtisans européens (As Rome et Bologne) pourrait en effet précipiter la vente de son attaquant anglais pour quelque 20 millions d'euros, dans les prochains jours. Une manière toute trouvée de tourner la page.