WNBA : Paige Bueckers signe une performance historique avec 44 points inscrits

Paige Bueckers, choix numéro 1 de la Draft WNBA 2025, a réalisé une performance exceptionnelle face aux Los Angeles Sparks en inscrivant 44 points. De quoi lui permettre de rentrer dans l'histoire.

Un phénomène qui ne cesse de montrer qu'elle méritait d'être le premier choix de la Draft WNBA. Meneuse des Dallas Wings, l'Américaine Paige Bueckers a ébloui les fans de basket en inscrivant 44 points, dans la nuit de mercredi à jeudi, face aux Los Angeles Sparks. Une performance qui lui permet d'entrer dans l'histoire de la grande ligue féminine.

Paige Bueckers with a night FOR THE AGES 👑



▪️ Most points by a rookie in WNBA history

▪️ First player in league history with 40+ on 80%+ FG

▪️ Highest scoring game this year



FINAL STATS VS. LA: 44 PTS, 17-21 FGM (81%), 4 REB#WelcometotheWpic.twitter.com/SJyc1t5rM8 — WNBA (@WNBA) August 21, 2025

En effet, la joueuse de 23 ans a réalisé la meilleure performance au scoring de l'histoire de la WNBA en tant que «rookie», avec ses 17 paniers marqués sur 21 tentatives, dont un 4/4 à 3 points.

Une performance mémorable gâchée par une défaite

De plus, cette performance, qui est la meilleure de la saison actuelle, lui permet de figurer parmi les 10 meilleures performances en termes de points dans l'histoire de la WNBA : le record reste co-détenu par A'ja Wilson et Liz Cambage avec 53 points inscrits.

Si Paige Bueckers a marqué l'histoire, elle n'a cependant pas pu empêcher la défaite des Dallas Wings contre les Los Angeles Sparks sur le score de 81-80 en faveur de la franchise californienne.