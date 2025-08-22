Japon : un boxeur amateur opéré au cerveau et placé dans le coma après un malaise à la fin d'un combat

Un boxeur amateur japonais âgé de 39 ans a été plongé dans le coma après une opération cérébrale consécutive à un combat à Tokyo. Ce nouvel accident intervient dans un contexte déjà marqué par deux décès récents au Japon et relance le débat sur la sécurité des pratiquants.

Un nouveau drame au Japon. La Fédération japonaise de boxe (FJB) a annoncé vendredi qu’un boxeur amateur avait perdu connaissance après trois rounds disputés le 8 août dans la capitale. Transporté d’urgence à l’hôpital, l’homme de 39 ans a subi une opération au cerveau et reste en soins intensifs, selon l'AFP.

Son identité n’a pas été dévoilée, mais la FJB a précisé qu’il n’avait pas combattu depuis plus de dix ans avant de reprendre récemment l’entraînement. «Nous prions pour qu’il se rétablisse le plus rapidement possible», a déclaré le président de la FJB, Tatsuya Nakama.

Deux décès qui secouent la discipline

Ce nouveau drame survient quelques jours seulement après la mort de deux athlètes professionnels : Shigetoshi Kotari, super-plume de 28 ans, et Hiromasa Urakawa, poids léger du même âge.

Les deux boxeurs sont décédés à la suite de blessures subies lors de combats distincts le 2 août à Tokyo. Ces décès coup sur coup ont profondément marqué le monde de la boxe japonaise et poussé les responsables à réfléchir à des mesures de prévention plus strictes.

Face à cette succession d’accidents graves, la FJB a multiplié les réunions et annoncé son intention de renforcer la sécurité des athlètes. Parmi les pistes évoquées : l’instauration de tests d’urine pour mesurer la déshydratation et un encadrement plus rigoureux des pratiques de perte de poids rapide, souvent mises en place par les athlètes des sports de combat pour entrer dans leur catégorie de poids.

La série noire qui touche la boxe japonaise ne s’arrête pas là. En mai dernier, Ginjiro Shigeoka, ancien champion WBC des poids plumes, s’était effondré après un combat contre le Philippin Pedro Taduran.

Opéré en urgence, il est toujours placé dans le coma. Son frère, Yudai Shigeoka, également boxeur de haut niveau, a depuis indiqué mettre un terme à sa carrière pour l’accompagner dans son combat pour la vie.