PSG-Angers, 2ème journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Paris Saint-Germain affronte Angers à domicile, ce vendredi 22 août, en ouverture de la 2ème journée de Ligue 1.

Marquer les esprits. Lors de la 1ère journée de Ligue 1, le PSG a remporté un match poussif face au FC Nantes (1-0). Cette fois-ci, face à Angers, les Parisiens auront à cœur de s'imposer avec la manière.

Reste à savoir si Luis Enrique, coach du PSG, se contentera d'un effectif remanié ou si le technicien espagnol envisage de démarrer la rencontre avec ses titulaires indiscutables comme Ousmane Dembélé ou encore les latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous trois remplaçants le week-end dernier. Le champion de France en titre pourra bénéficier du soutien de ses supporters pour la première de la saison au Parc des Princes.

De son côté, le SCO d'Angers, 7ème de Ligue 1, a remporté son premier match de la saison face au Paris FC (1-0) le week-end dernier, de quoi lancer parfaitement sa saison, après une année difficile finissant à une décevante 14ème place lors du dernier exercice. Les Angevins pourraient donc tendre un piège au PSG, encore un peu juste physiquement en ce début de saison, après sa victoire éprouvante en Supercoupe d'Europe face à Tottenham au bout des tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.).

Programme TV

PSG-Angers

2ème journée de Ligue 1

Vendredi 22 août

20h45 sur Ligue1+