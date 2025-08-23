Toute l’actu en direct 24h/24
France-Italie, Coupe du monde féminine 2025 de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Françaises joueront au Sandy Park à Exeter, à partir de 21h15. [Adrian Dennis / AFP]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France de rugby à XV va faire son entrée en lice contre l'Italie ce samedi 23 août, dans le cadre de la Coupe du monde féminine. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les joueuses tricolores. L'équipe de France de rugby va jouer son premier match face à l'Italie ce samedi 23 août, à l'occasion de la Coupe du monde féminine 2025, qui s'est ouverte ce vendredi. 

Pour leur entrée en lice dans la compétition, les joueuses du duo de sélectionneurs-entraîneurs Gaëlle Mignot et David Ortiz évolueront au Sandy Park, à Exeter, dans le sud du Royaume-Uni, face à une équipe qu'elles ont récemment affrontée. 

Les tricolores s'étaient en effet imposées 34 à 21 le 19 avril dernier, à l'occasion du Tournoi des 6 nations féminin. 

L'arbitre sifflera donc à 21h15 le coup d'envoi à de la rencontre durant laquelle les Bleues devront inscrire leurs premiers points et se placer au plus haut de la poule A, qui comporte également le Brésil et l'Afrique du Sud. 

Pour la composition, les deux sélectionneurs ont compté sur le XV suivant : Bourgeois - K. Arbey, Vernier, Ménager, Grisez - Chambon, C. Arbez - Escudero, T. Feleu, Champon - M. Feleu (Capitaine), Fall-Raclot - Brosseau, Bigot, Khalfaoui. 

Remplaçantes : Gérin, Deshaye, Bernadou, Berthoumieu, Okemba, Queyroi, Tuy, Neisen.

Programme TV 

XV de France-Italie 

1ère journée de poule de la Coupe du monde féminine de rugby 

Samedi 23 août 

21h15 sur TF1

