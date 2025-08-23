Grèce-France, match de préparation à l’EuroBasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France de basket dispute son cinquième et dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025, ce dimanche 24 août, contre la Grèce.
Reçu 5 sur 5 pour Frédéric Fauthoux ? Mis à la tête de l'équipe de France de basket en septembre 2024, le nouvel entraîneur des Bleus réalise pour l'instant un sans-faute dans ces rencontres de préparation à l'EuroBasket, organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Mais avant de rejoindre la Pologne, où elle débutera la compétition contre la Belgique, le 28 août prochain, la France de Guerschon Yabusele, qui a battu à deux reprises l'Espagne, devra disputer un dernier match de préparation contre la Grèce du colosse Giannis Antetokounmpo, ce dimanche 24 août à Athènes.
Ce dernier a inscrit 25 points et 10 rebonds en 15 petites minutes contre la Lettonie pour son premier match de préparation.
🇬🇷 Giannis erupts for 25 PTS & 10 REB in his summer debut as Greece defeats Latvia in #EuroBasket preparation game!@NBA | @Bucks | @HellenicBF
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 20, 2025
Programme TV
Grèce-France
Match de préparation
EuroBasket 2025
Dimanche 24 août
18h sur La Chaîne L'Équipe