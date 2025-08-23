Toute l’actu en direct 24h/24
Grèce-France, match de préparation à l’EuroBasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleus ont battu l'Espagne en déplacement et à domicile. [Martin LELIEVRE / AFP]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France de basket dispute son cinquième et dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025, ce dimanche 24 août, contre la Grèce.

Reçu 5 sur 5 pour Frédéric Fauthoux ? Mis à la tête de l'équipe de France de basket en septembre 2024, le nouvel entraîneur des Bleus réalise pour l'instant un sans-faute dans ces rencontres de préparation à l'EuroBasket, organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.

Mais avant de rejoindre la Pologne, où elle débutera la compétition contre la Belgique, le 28 août prochain, la France de Guerschon Yabusele, qui a battu à deux reprises l'Espagne, devra disputer un dernier match de préparation contre la Grèce du colosse Giannis Antetokounmpo, ce dimanche 24 août à Athènes.

Ce dernier a inscrit 25 points et 10 rebonds en 15 petites minutes contre la Lettonie pour son premier match de préparation.

Programme TV

Grèce-France

Match de préparation

EuroBasket 2025

Dimanche 24 août

18h sur La Chaîne L'Équipe

FranceGrèceBasketEuroBasketSportGiannis Antetokounmpo

