Tennis : le joueur français Giovanni Mpetshi Perricard battu en demi-finale du tournoi de Winston-Salem, juste avant l'US Open

Giovanni Mpetshi Perricard a été battu par le Néerlandais Botic van de Zandschulp ce samedi 23 août en demi-finale du tournoi ATP 250 de Winston Salem, à deux jours du début de l'US Open.

Un coup d'arrêt pour mieux récupérer ? Le Français Giovanni Mpetschi Perricard jouait dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août sa place en finale du tournoi ATP 250 de Winston Salem.

Malheureusement, le Lyonnais s'est incliné en deux manches (6-4, 7-5) face au Néerlandais Botic van de Zandschulp, qui affrontera Marton Fucsovics en finale. Le Hongrois n'a même pas eu besoin de jouer et a profité du forfait de Sébastian Korda.

Si cette défaite prive le tricolore de l'opportunité de décrocher un troisième titre en carrière, elle devrait lui permettre de récupérer un peu avant l'US Open. Le climat américain met les organismes à rude épreuve, donc un peu de repos ne sera pas de refus.

Un tirage peu clément

N'étant pas tête de série, Giovanni Mpetshi Perricard pouvait s'attendre au pire au premier tour de l'US Open. Et le tirage a été peu clément avec lui, puisqu'il a hérité du 10e joueur mondial, Lorenzo Musetti.

Un tirage difficile, mais qui reste à nuancer. Car si l'Italien a pris l'habitude de briller sur terre battue, étant capable de battre n'importe qui, son ratio sur dur est bien moins bon. D'autant que l'il semble peiner à revenir en forme après sa blessure contractée à Roland Garros. Depuis, il n'a joué que cinq matches, pour une seule victoire.

Un manque de rythme et de confiance qui pourraient faire la différence. À Giovanni Mpetshi Perricard d'arriver dans les meilleures conditions, et en servant le mieux possible.