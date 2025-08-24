«J’espère vraiment pouvoir encore courir» : un jeune cycliste atteint d’une grave maladie et contraint de suspendre sa carrière

Âgé de 23 ans, le coureur allemand Georg Steinhauser est atteint de la maladie de Lyme et a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses.

Il va rester éloigné du peloton pendant plusieurs mois. Forfait pour le Tour d’Espagne, Georg Steinhauser (23 ans) a été contraint de suspendre sa carrière. Et pour cause, le jeune coureur, en baisse de forme ces dernières semaines, souffre de la maladie de Lyme. Ce virus est transmis par des tiques et peut entraîner de la fatigue, des douleurs articulaires et musculaires, mais aussi des éruptions cutanées ainsi que des maux de tête.

«Après de mauvaises sensations sur le vélo, l’équipe et moi avons décidé d'arrêter les préparatifs pour la Vuelta il y a quelques semaines. La raison est que j’ai été infecté par la maladie de Lyme», a révélé, sur son compte Instagram, le coureur de l’équipe EF Education-EasyPost. «Mentalement, c’était difficile, mais le fait d’avoir trouvé la cause m’aide beaucoup», a-t-il ajouté.

Vainqueur de la 17e étape du Tour d'Italie en 2024

Cette maladie est un terrible coup d’arrêt pour Georg Steinhauser, qui s’était révélé l’année dernière en remportant en solitaire la 17e étape du Tour d’Italie pour son premier Grand Tour. Il a également connu un début de saison 2025 prometteur avant une blessure au genou pendant le Giro et un abandon précoce sur le Tour d’Autriche. Malgré tout, il demeure déterminé à remonter sur son vélo.

«Je prends mon temps, mais j’espère vraiment pouvoir encore courir quelques jours cette année», a-t-il indiqué. Et il pourrait suivre l’exemple d’Arnaud De Lie, lui aussi atteint de la maladie de Lyme l’année dernière et qui a fait un retour victorieux en remportant, ce dimanche, le Tour du Benelux après sa victoire au sprint lors de la 5e et dernière étape.