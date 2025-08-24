Toute l’actu en direct 24h/24
Liga : Kylian Mbappé offre encore la victoire au Real Madrid avec un doublé contre Oviedo (vidéo)

Par Guillaume Filleul
Kylian Mbappé a encore grandement participé à la victoire du Real Madrid, ce dimanche, avec un doublé sur la pelouse d’Oviedo lors de la 2e journée du championnat d’Espagne (3-0).

Kylian Mbappé porte le Real Madrid en ce début de saison. Unique buteur sur penalty contre Osasuna en ouverture de la Liga (1-0), l’attaquant français a inscrit un doublé et grandement contribué à la nouvelle victoire du club madrilène, ce dimanche, contre Oviedo lors de la 2e journée (3-0). Apparu en jambes, le nouveau n°10 des Merengue a trouvé la faille en fin de première période à la suite d’un magnifique enchaînement au cœur de la défense adverse sur une passe d’Arda Güler (37e).

Son but a néanmoins provoqué la colère des joueurs et des supporters d’Oviedo, qui ont réclamé une faute d’Aurélien Tchouaméni, auteur d’un tacle par derrière très litigieux au moment de récupérer le ballon au début de l’action. Malgré les protestions, l’arbitre de la rencontre a validé le but sans même consulter la VAR.

L’ancien parisien a récidivé à moins de dix minutes du coup de sifflet final. Parfaitement servi par Vinicius Jr, le natif de Bondy a ajusté le gardien adverse du pied droit pour marquer son 3e but en deux matchs (83e). Et il a même été tout proche d’inscrire un triplé, mais sa reprise à l’entrée de la surface a été repoussée par le portier d’Oviedo (85e).

C’était sa dernière occasion du match. Deux minutes plus tard, il a cédé sa place à Dani Ceballos et a assisté du banc de touche au but de Vinicius Jr, qui a scellé le succès du Real Madrid dans les arrêts de jeu (90e+3). Et si cette victoire a permis aux hommes de Xabi Alonso de retrouver Villarreal et Barcelone en tête du classement, elle a surtout démontré que Kylian Mbappé était déjà en très grande forme. De bon augure pour la suite de la saison. 

