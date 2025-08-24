Russie : cet ancien joueur de NBA devient le footballeur le plus grand de l'Histoire

Passé par la NBA durant deux saisons, le Russe Pavel Podkolzin est devenu le joueur le plus grand de l'histoire à avoir participé à un match professionnel de football.

De la raquette d'un parquet de basketball à la surface de réparation d'un terrain de football, il n'y a qu'un pas ... de géant. À 40 ans, c'est la transition surprenante qu'a effectué le Russe Pavel Podkolzin.

Sélectionné en 21e position de la Draft NBA 2004, il n'avait disputé que 6 rencontres en 2 saisons chez les Dallas Mavericks avant de rentrer en Russie. Désormais, l'ancien pivot de 2,26m s'est illustré en participant au deuxième tour de la Coupe de Russie de football, faisant de lui le footballeur le plus grand à participer à une rencontre professionnelle.

Évoluant au sein de l'attaque du FK Amkal Moscou, une équipe principalement composée de célébrités, Pavel Podkolzin a, semble-t-il, pesé sur la défense de Kalouga, club de 4e division russe et adversaire du jour, puisque sa formation s'est imposée sur le score de 1-0.

Un gabarit très rare au football

Si de nombreux gardiens, à l'image de Gianluigi Donnarumma, Edwin van der Sar (1,96m) ou encore Thibaut Courtois (2m), frôlent ou dépassent la barre des 2 mètres de hauteur, il est beaucoup plus rare de rencontrer des attaquants avec un tel gabarit.

Peter Crouch has retired from football



This is what we'll remember pic.twitter.com/CcP8oHV88c — Classic Football Shirts (@classicshirts) July 12, 2019

L'un des plus connus est l'Anglais Peter Crouch. Du haut de ses 2,01m, l'ancien attaquant de Liverpool a dominé le jeu aérien par sa taille, en plus d'avoir une qualité de frappe indéniable.