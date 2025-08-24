Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : Lacoste rend hommage à Novak Djokovic en remplaçant son crocodile par une chèvre verte (vidéo)

Lacoste est l'équipementier de Novak Djokovic depuis 2017. Lacoste est l'équipementier de Novak Djokovic depuis 2017. [PA Images / Icon Sport]
Par Guillaume Filleul
Publié le

Lacoste a lancé une collection rendant hommage à Novak Djokovic, qui tentera de décrocher son 25e titre du Grand Chelem à l’US Open, en remplaçant son célèbre crocodile par une chèvre.

Le débat divise le monde du tennis. Mais pour Lacoste, il n’y a pas de doute : Novak Djokovic est le «GOAT» (meilleur joueur de tous les temps) de la petite balle jaune. En marge de l’US Open, la marque française, qui est l’équipementier de l’ancien numéro 1 mondial depuis 2017, a lancé une ligne de vêtements (en série limitée) en hommage à «Nole», remplaçant son célèbre crocodile par une chèvre (goat en anglais) verte.

«Une collection pour un joueur unique dont la carrière a été marquée par la passion, la persévérance et l’excellence», a notamment indiqué Lacoste. Cette collection est notamment composée d’un polo, d’un survêtement, d’une veste, d’un t-shirt et d’une casquette. Mais le crocodile n’a pas complètement disparu. Il est présent en haut du dos sur le polo et le t-shirt ou encore sur le côté de la casquette et une manche de la veste ainsi qu’au niveau de la taille du survêtement.

A l’US Open, qu’il a remporté à quatre reprises, mais où il a été éliminé dès le 3e tour l’année dernière par l’Australien Alexei Popyrin, Novak Djokovic va tenter de décrocher son 25e titre du Grand Chelem et marquer encore un peu plus l’histoire du tennis.

