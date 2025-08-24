Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 2e étape

A l’issue de la 1ère étape du Tour de l’Avenir, remportée au sprint par le Britannique Noah Hobbs, le Français Paul Seixas, vainqueur du prologue, a conservé la tête du classement général.

Le classement général

1. Paul Seixas (France) en 4h22’04’’

2. Lorenzo Finn (Italie) à 0’

3. Jorgen Nordhagen (Norvège) à 8’

4. Adam Rafferty (Irlande) à 12’

5. Marco Schrettl Autriche) à 14’

6. Mateo Ramirez (Équateur) à 15’

7. Jarno Widar (Belgique) à 17’

8. Peter Oxenberg (Danemark) à 18’

9. Callum Thornley (Grande-Bretagne) à 20’

10. Liam O’Brien (Irlande) à 20’

11. Pablo Torres (Espagne) à 21’

12. Max Bock (Allemagne) à 25’

13. Maxime Decomble (France) à 25’

14. Luke Tuckwell (Australie) à 25’

15. Jakob Omrzel (Slovénie) à 29’

16. Tobias Svare (Danemark) à 29’

17. Lucas Lopes (Portugal) à 29’

18. Robin Donzé (Suisse) à 29’

19. Juan Felipe Rodriguez (Colombie) à 30’

20. Simon Dalby (Danemark) à 31’