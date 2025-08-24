Toute l’actu en direct 24h/24
Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 2e étape

Le Français Paul Seixas occupe la tête du classement général du Tour de l'Avenir. Le Français Paul Seixas occupe la tête du classement général du Tour de l'Avenir. [Ewen Gavet/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

A l’issue de la 1ère étape du Tour de l’Avenir, remportée au sprint par le Britannique Noah Hobbs, le Français Paul Seixas, vainqueur du prologue, a conservé la tête du classement général.

Le classement général

1. Paul Seixas (France) en 4h22’04’’

2. Lorenzo Finn (Italie) à 0’

3. Jorgen Nordhagen (Norvège) à 8’

4. Adam Rafferty (Irlande) à 12’

5. Marco Schrettl Autriche) à 14’

6. Mateo Ramirez (Équateur) à 15’

7. Jarno Widar (Belgique) à 17’

8. Peter Oxenberg (Danemark) à 18’

9. Callum Thornley (Grande-Bretagne) à 20’

10. Liam O’Brien (Irlande) à 20’

11. Pablo Torres (Espagne) à 21’

12. Max Bock (Allemagne) à 25’

13. Maxime Decomble (France) à 25’

14. Luke Tuckwell (Australie) à 25’

15. Jakob Omrzel (Slovénie) à 29’

16. Tobias Svare (Danemark) à 29’

17. Lucas Lopes (Portugal) à 29’

18. Robin Donzé (Suisse) à 29’

19. Juan Felipe Rodriguez (Colombie) à 30’

20. Simon Dalby (Danemark) à 31’

