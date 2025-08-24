Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 2e étape

A l’issue de la 1ère étape du Tour de l’Avenir, remportée au sprint par le Britannique Noah Hobbs, le Français Paul Seixas, vainqueur du prologue, a conservé la tête du classement général.
Le classement général
1. Paul Seixas (France) en 4h22’04’’
2. Lorenzo Finn (Italie) à 0’
3. Jorgen Nordhagen (Norvège) à 8’
4. Adam Rafferty (Irlande) à 12’
5. Marco Schrettl Autriche) à 14’
6. Mateo Ramirez (Équateur) à 15’
7. Jarno Widar (Belgique) à 17’
8. Peter Oxenberg (Danemark) à 18’
9. Callum Thornley (Grande-Bretagne) à 20’
10. Liam O’Brien (Irlande) à 20’
11. Pablo Torres (Espagne) à 21’
12. Max Bock (Allemagne) à 25’
13. Maxime Decomble (France) à 25’
14. Luke Tuckwell (Australie) à 25’
15. Jakob Omrzel (Slovénie) à 29’
16. Tobias Svare (Danemark) à 29’
17. Lucas Lopes (Portugal) à 29’
18. Robin Donzé (Suisse) à 29’
19. Juan Felipe Rodriguez (Colombie) à 30’
20. Simon Dalby (Danemark) à 31’