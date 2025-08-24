Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 2e étape

Vainqueur de la 2e étape du Tour d’Espagne, Jonas Vingegaard s’est emparé de la tête du classement général et endossé le maillot rouge du leader devant l’Italien Giulio Ciccone.
Le classement général
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) en 7h56’16’’
2. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 4’
3. David Gaudu (FRA/GFC) à 6’
4. Egan Bernal (COL/IGD) à 10’
5. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 12’
6. Jai Hindley (AUS/RBH) à 12’
7. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 12’
8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 12’
9. Juan Ayuso (ESP/UAD) à 12’
10. Marc Soler (ESP/UAD) à 12’
11. William Lecerf (BEL/SOQ) à 12’
12. João Almeida (POR/UAD) à 12’
13. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) à 12’
14. Sepp Kuss (USA/TVL) à 12’
15. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 12’
16. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) à 12’
17. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 12’
18. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 12’
19. Harold López (ECU/AST) à 12’
20. Mikel Landa (ESP/SOQ) à 12’