Athlétisme : pourquoi la vice-championne olympique Cyréna Samba-Mayela a-t-elle déclaré forfait pour les Mondiaux à Tokyo ?

Cyréna Samba-Mayela ne participera pas au Mondiaux à Tokyo.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Médaillée d’argent sur 100m haies aux JO 2024, la Française Cyréna Samba-Mayela a renoncé à participer aux Mondiaux d’Athlétisme à Tokyo (13-21 septembre).

La France a perdu l’une de ses grandes chances de médailles. Vice-championne olympique sur 100m haies aux JO 2024 à Paris, Cyréna Samba-Mayela a renoncé, ce lundi, à participer aux Mondiaux d’Athlétisme à Tokyo (13-21 septembre). Gênée par des blessures cette saison, la Française n’est pas au mieux sur le plan physique.

«J’ai passé une grosse partie de cette année handicapée par deux blessures qui se sont suivies. J’ai repoussé mes limites, j’ai donné tout ce que je pouvais pour revenir, mais malgré tous mes efforts, ce n’était pas suffisant pour préparer les championnats du monde dans les meilleures conditions. Trop peu de temps, trop peu de repères», a-t-elle posté sur son compte Instagram.

Loin de son meilleur niveau, l’athlète tricolore avait fait son retour sur la piste, ce week-end, lors des Championnats d’Ecosse avec deux temps décevants (13’’30 en série et 13’’37 en finale). Mais elle demeure déterminée à revenir plus forte. «Il y a beaucoup de frustration, bien sûr, mais aussi de la fierté d’avoir tenu, d’avoir continué à me battre et de ne pas avoir abandonné face aux obstacles. J’ai déjà le regard porté plus loin et il est temps de construire la suite avec patience et intelligence», a écrit Cyréna Samba-Mayela donnant rendez-vous «l’année prochaine».

La sélection française définitive pour ces Mondiaux au Japon sera révélée le lundi 1er septembre.

