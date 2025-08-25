Eurobasket 2025 : le calendrier complet de la compétition

L’Euro 2025 de basket est organisé du 27 août 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne avec 24 équipes engagées dont l’équipe de France présente dans la poule D.
Poule A
Mercredi 27 août
République tchèque-Portugal à 13h45
Lettonie-Turquie à 17h
Serbie-Estonie à 20h15
Vendredi 29 août
Turquie-République tchèque à 13h45
Estonie-Lettonie à 17h
Portugal-Serbie à 20h15
Samedi 30 août
République tchèque-Estonie à 13h45
Lettonie-Serbie à 17h
Turquie-Portugal à 20h15
Lundi 1er septembre
Estonie-Turquie à 13h45
Portugal-Lettonie à 17h
Serbie-République tchèque à 20h15
Mercredi 3 septembre
Estonie-Portugal à 13h45
République tchèque-Lettonie à 17h
Turquie-Serbie à 20h15
Poule B
Mercredi 27 août
Grande-Bretagne-Lituanie à 12h30
Monténégro-Allemagne à 15h30
Suède-Finlande à 19h30
Vendredi 29 août
Allemagne-Suède à 12h30
Lituanie-Monténégro à 15h30
Finlande-Grande-Bretagne à 19h30
Samedi 30 août
Lituanie-Allemagne à 12h30
Grande-Bretagne-Suède à 15h30
Monténégro-Finlande à 19h30
Lundi 1er septembre
Suède-Monténégro à 12h30
Allemagne-Grande-Bretagne à 15h30
Finlande-Lituanie à 19h30
Mercredi 3 septembre
Monténégro-Grande-Bretagne à 12h30
Lituanie-Suède à 15h30
Finlande-Allemagne à 19h30
Poule C
Jeudi 28 août
Géorgie-Espagne à 14h
Bosnie-Chypre à 17h15
Grèce-Italie à 20h30
Samedi 30 août
Italie-Géorgie à 14h
Chypre-Grèce à 17h15
Espagne-Bosnie à 20h30
Dimanche 31 août
Géorgie-Grèce à 14h
Espagne-Chypre à 17h15
Bosnie-Italie à 20h30
Mardi 2 septembre
Grèce-Bosnie à 14h
Chypre-Géorgie à 17h15
Italie-Espagne à 20h30
Jeudi 4 septembre
Bosnie-Géorgie à 14h
Italie-Chypre à 17h15
Espagne-Grèce à 20h30
Poule D
Jeudi 28 août
Israël-Islande à 14h
Belgique-France à 17h
Slovénie-Pologne à 20h30
Samedi 30 août
Islande-Belgique à 14h
France-Slovénie à 17h
Pologne-Israël à 20h30
Dimanche 31 août
Slovénie-Belgique à 14h
Israël-France à 17h
Pologne-Islande à 20h30
Mardi 2 septembre
Belgique-Israël à 14h
Islande-Slovénie à 17h
France-Pologne à 20h30
Jeudi 4 septembre
France-Islande à 14h
Israël-Slovénie à 17h
Pologne-Belgique à 20h30