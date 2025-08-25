Eurobasket 2025 : le calendrier complet de la compétition

L’Euro 2025 de basket est organisé du 27 août 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne avec 24 équipes engagées dont l’équipe de France présente dans la poule D.

Poule A

Mercredi 27 août

République tchèque-Portugal à 13h45

Lettonie-Turquie à 17h

Serbie-Estonie à 20h15

Vendredi 29 août

Turquie-République tchèque à 13h45

Estonie-Lettonie à 17h

Portugal-Serbie à 20h15

Samedi 30 août

République tchèque-Estonie à 13h45

Lettonie-Serbie à 17h

Turquie-Portugal à 20h15

Lundi 1er septembre

Estonie-Turquie à 13h45

Portugal-Lettonie à 17h

Serbie-République tchèque à 20h15

Mercredi 3 septembre

Estonie-Portugal à 13h45

République tchèque-Lettonie à 17h

Turquie-Serbie à 20h15

Poule B

Mercredi 27 août

Grande-Bretagne-Lituanie à 12h30

Monténégro-Allemagne à 15h30

Suède-Finlande à 19h30

Vendredi 29 août

Allemagne-Suède à 12h30

Lituanie-Monténégro à 15h30

Finlande-Grande-Bretagne à 19h30

Samedi 30 août

Lituanie-Allemagne à 12h30

Grande-Bretagne-Suède à 15h30

Monténégro-Finlande à 19h30

Lundi 1er septembre

Suède-Monténégro à 12h30

Allemagne-Grande-Bretagne à 15h30

Finlande-Lituanie à 19h30

Mercredi 3 septembre

Monténégro-Grande-Bretagne à 12h30

Lituanie-Suède à 15h30

Finlande-Allemagne à 19h30

Poule C

Jeudi 28 août

Géorgie-Espagne à 14h

Bosnie-Chypre à 17h15

Grèce-Italie à 20h30

Samedi 30 août

Italie-Géorgie à 14h

Chypre-Grèce à 17h15

Espagne-Bosnie à 20h30

Dimanche 31 août

Géorgie-Grèce à 14h

Espagne-Chypre à 17h15

Bosnie-Italie à 20h30

Mardi 2 septembre

Grèce-Bosnie à 14h

Chypre-Géorgie à 17h15

Italie-Espagne à 20h30

Jeudi 4 septembre

Bosnie-Géorgie à 14h

Italie-Chypre à 17h15

Espagne-Grèce à 20h30

Poule D

Jeudi 28 août

Israël-Islande à 14h

Belgique-France à 17h

Slovénie-Pologne à 20h30

Samedi 30 août

Islande-Belgique à 14h

France-Slovénie à 17h

Pologne-Israël à 20h30

Dimanche 31 août

Slovénie-Belgique à 14h

Israël-France à 17h

Pologne-Islande à 20h30

Mardi 2 septembre

Belgique-Israël à 14h

Islande-Slovénie à 17h

France-Pologne à 20h30

Jeudi 4 septembre

France-Islande à 14h

Israël-Slovénie à 17h

Pologne-Belgique à 20h30