«Ne jamais dire jamais…» : Olivier Giroud va-t-il revenir en équipe de France ?

Déjà auteur de deux buts avec Lille depuis le début de la saison, Olivier Giroud s’est prononcé sur un éventuel retour en équipe de France, qui s’apprête à entamer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L’histoire entre Olivier Giroud et l’équipe de France est-elle définitivement terminée ? Meilleur buteur des Bleus (57 buts en 137 matchs), l’attaquant tricolore, qui a fait son retour dans l’Hexagone cet été du côté de Lille, a mis un terme à sa carrière internationale à l’issue de l’Euro 2024 et l'élimination en demi-finale contre l'Espagne (1-2). Il a même eu le droit à un magnifique hommage, en mars dernier, en marge du quart de finale retour de la Ligue des nations contre la Croatie. Mais ses performances avec le Losc, avec deux buts inscrits depuis le début de la saison, ont relancé le débat sur un possible retour chez les Bleus.

«Il y a de supers talents qui arrivent derrière»

Interrogé sur le sujet, le joueur, qui fêtera ses 39 ans le 30 septembre prochain, a toutefois écarté cette hypothèse même s’il se sent «bien physiquement» et qu’il est «heureux sur le terrain». «Ça fait plusieurs fois qu’on me parle d’un retour en équipe de France. Encore une fois, j’ai reçu un superbe hommage au mois de mars. J’ai été très ému et très touché. Je me suis senti privilégié d’avoir cette soirée. Pour moi, c’est fini», a-t-il affirmé.

«Maintenant, ne jamais dire jamais», a néanmoins glissé Olivier Giroud, qui préfère laisser sa place aux jeunes. «Il y a de supers talents qui arrivent derrière. Des jeunes qui poussent. C’est à eux d’écrire leur histoire. J’ai fait ma part du boulot, à eux de faire la leur», a-t-il ajouté.

Le nom d’Olivier Giroud ne devrait donc pas figurer sur la prochaine liste de Didier Deschamps, qui sera dévoilée, ce mercredi, pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre).