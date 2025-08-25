Tennis : fin de carrière pour Caroline Garcia après une ultime défaite au 1er tour de l'US Open

Battue au 1er tour de l’US Open par la Russe Kamilla Rakhimova (4-6, 6-4, 6-3) ce lundi 25 août, la Française Caroline Garcia (31 ans) a officiellement mis un terme à sa carrière à l’issue de ce dernier tournoi sur le circuit professionnel du tennis féminin.

La carrière de Caroline Garcia s'achève aujourd'hui à New York. Une carrière immense, marquée par cette capacité unique à élever son niveau de jeu de façon spectaculaire.



Invitée par l’organisation pour le dernier grand tournoi de sa carrière en raison d’une 174e place au classement WTA, la Française a fait mieux que résister à son adversaire.

Après avoir perdu le premier set sur le score de 6-4 en raison d’un break réalisé par la Russe à 5-4, la Française est parvenue à prendre le service de son opposante dès le premier jeu du premier set pour s’offrir une manche finale. Malheureusement, elle n’a pas résisté à la joueuse de 23 ans, qui a rapidement pris le large 3-0 dans le troisième set pour finalement remporter la rencontre.

Pour rappel, la Française a obtenu son meilleur résultat en carrière à New York en ralliant les demi-finales en 2022, quelques mois avant de remporter le plus grand titre de sa carrière, à savoir le Masters.

Le souhait de devenir capitaine des Bleues

Invitée ce dimanche soir sur RMC, Caroline Garcia a déjà évoqué les projets qu’elle souhaitait réaliser à l’issue de sa carrière de sportive de haut niveau. Elle a notamment révélé qu’elle continuera d’animer son podcast «Tennis Insider Club» crée en février 2024 avec son mari Borja Duran.

«On a vraiment envie de faire grandir le podcast, pour essayer d’inspirer les jeunes, les coachs à trouver cette bonne balance. J’ai envie de me laisser du temps pour voir s’il y a des opportunités intéressantes qui se présentent. Je veux me laisser le temps de vivre une vie normale et ne pas courir à droite à gauche», a ajouté l’ancienne numéro 4 mondiale.

Caroline Garcia a également ouvert la porte à une potentielle opportunité en Équipe de France de Billie Jean King Cup (anciennement Fed Cup) pour pallier le départ du capitaine Julien Benneteau.

«A un moment donné, j’aimerais parce que c’est une compétition qui représente beaucoup pour moi. J’aimerais essayer d’être capitaine. Je ne sais pas si le timing est idéal pour l’instant», a expliqué la Française.

Appelée pour la première fois en Fed Cup en 2013, Caroline Garcia a été l’une des pionnières des Bleues avec un bilan de 19 victoires pour 9 défaites dans une compétition qu’elle a remporté en 2019.