Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 2e étape

A l’issue de la 2e étape du Tour de l’Avenir, remportée au sprint par le Britannique Elliot Rowe, le Français Maxime Decomble s'est emparé de la tête du classement général.

Le classement général

1. Maxime Decomble (France) en 7h21’31’’

2. Simon Dalby (Danemark) à 6’’

3. Jack Ward (Australie) à 6’’

4. Otto Van Zanden (Pays-Bas) à 10’’

5. Jan Huber (Suisse) à 11’’

6. Elliot Rowe (Grande-Bretagne) à 17’’

7. Tim Rex (Belgique) à 19’’

8. Arno Walleborn (Luxembourg) à 19’’

9. Filippo Turconi (Italie) à 32’’

10. Hugo Aznar (Espagne) à 35’’

11. Alexandre Kess (Luxembourg) à 35’’

12. Tomas Pridal (République tchèque) à 39’’

13. Filip Gruszczynski (Pologne) à 42’’

14. Jaka Marolt (Slovénie) à 42’’

15. Louka Lesueur (France) à 1’42’’

16. Paul Seixas (France) à 2’02’’

17. Lorenzo Finn (Italie) à 2’02’’

18. Jorgen Nordhagen (Norvége) à 2’10’’

19. Adam Rafferty (Irlande) à 2’14’’

20. Marco Schrettl (Autriche) à 2’16’’