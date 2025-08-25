Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 3e étape

Au terme de la 3e étape du Tour d’Espagne, remportée par David Gaudu, Jonas Vingegaard a conservé la tête du classement général et le maillot rouge du leader juste devant le Français.
Le classement général
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) en 10h55’36’’
2. David Gaudu (FRA/GFC) à 0’’
3. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 8’’
4. Egan Bernal (COL/IGD) à 14’’
5. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 16’’
6. Jai Hindley (AUS/RBH) à 16’’
7. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 16’’
8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 16’’
9. Juan Ayuso (ESP/UAD) à 16’’
10. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) à 16’’
11. João Almeida (POR/UAD) à 16’’
12. Sepp Kuss (USA/TVL) à 16’’
13. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 16’’
14. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 16’’
15. William Lecerf (BEL/SOQ) à 16’’
16. Marc Soler (ESP/UAD) à 16’’
17. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 16’’
18. Victor Langellotti (POL/IGD) à 16’’
19. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 16’’
20. Mikel Landa (ESP/SOQ) à 16’’