Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 3e étape

Jonas Vingegaard a conservé le maillot rouge de leader à l'issue de la 3e étape du Tour d'Espagne. Jonas Vingegaard a conservé le maillot rouge de leader à l'issue de la 3e étape du Tour d'Espagne. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au terme de la 3e étape du Tour d’Espagne, remportée par David Gaudu, Jonas Vingegaard a conservé la tête du classement général et le maillot rouge du leader juste devant le Français.

Le classement général

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) en 10h55’36’’

2. David Gaudu (FRA/GFC) à 0’’

3. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 8’’

4. Egan Bernal (COL/IGD) à 14’’

5. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 16’’

6. Jai Hindley (AUS/RBH) à 16’’

7. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 16’’

8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 16’’

9. Juan Ayuso (ESP/UAD) à 16’’

10. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) à 16’’

11. João Almeida (POR/UAD) à 16’’

12. Sepp Kuss (USA/TVL) à 16’’

13. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 16’’

14. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 16’’

15. William Lecerf (BEL/SOQ) à 16’’

16. Marc Soler (ESP/UAD) à 16’’

17. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 16’’

18. Victor Langellotti (POL/IGD) à 16’’

19. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 16’’

20. Mikel Landa (ESP/SOQ) à 16’’

CyclismeSportClassementTour d'EspagneJonas Vingegaard

À suivre aussi

Vuelta : la course junior annulée après la mort d'un cycliste de 17 ans
Cyclisme : Fabio Jakobsen victime d'une fracture de la clavicule sur le Renewi Tour
Cyclisme : voici la récompense insolite offerte aux vainqueurs d'étapes durant l’Arctic Race of Norway

Ailleurs sur le web

Dernières actualités