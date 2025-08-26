Athlétisme : l’incroyable exploit du Sud-Africain Sibusiso Kubheka, premier athlète à parcourir 100 kilomètres en moins de 6 heures

Le Sud-Africain Sibusiso Kubheka est devenu le premier athlète à parcourir 100 kilomètres en moins de 6 heures lors d’un événement organisé, ce mardi, dans le sud de l’Italie.

Un authentique exploit. Sibusiso Kubheka est devenu, ce mardi, le premier athlète à parcourir 100 kilomètres en moins de 6 heures. Lors d’un événement, organisé par Adidas dans le sud de l’Italie, le Sud-Africain a bouclé la distance en 5h59’20, battant de plus de six minutes le précédent record (6h05’35’’).

🔎 Sibusiso Kubheka 🇿🇦 hace historia en la ultradistancia rompiendo la barrera de las 6 horas en los 100 kilómetros.



● Su tiempo: 5:59:20 🚀

● A 3:37 min/km 🤯

● Cada 10K en 35:56 👀

● ¿Se homologará?#CORREDOR\ https://t.co/1tvOlJBxX1 — CORREDOR\ (@soycorredor_es) August 26, 2025

«Je suis très fier de ma performance. Battre ce record et devenir le premier à courir 100 km en moins de 6 heures n’a pas été chose facile, mais grâce au partenariat d’Adidas, à notre conviction et à nos technologies sur mesure, nous y sommes parvenus», s’est félicité Sibusiso Kubheka.

Et pour réaliser cette performance, rien n’a été laissé au hasard. Lui et les quatre autres athlètes en compétition, le Lituanien Aleksandr Sorokin, détenteur du précédent record, le Japonais Jo Fukuda, l’Américain Charlie Lawrence et l’Ethiopien Ketema Negasa, portaient des chaussures et des vêtements de l’équipementier spécialement conçus avec précision et sur mesure pour permettre plus de vitesse.

Grâce à ces équipements, Charlie Lawrence (6h03’47’’) et Aleksandr Sorokin (6h04’10’’) ont d'ailleurs également battu le précédent record. Sans descendre toutefois sous la barre des 6 heures.