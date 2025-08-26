Cyclisme : Pauline Ferrand-Prévôt va finalement participer aux Mondiaux pour tenter de décrocher un 2e maillot arc-en-ciel

Pauline Ferrand-Prévôt, lauréate du Tour de France féminin, sera bien au départ des Championnats du monde de cyclisme au Rwanda avec l’objectif de décrocher un 2e maillot arc-en-ciel.

Elle n’est pas rassasiée. Dans la foulée de sa victoire sur le Tour de France féminin, Pauline Ferrand-Prévôt avait décidé de ne pas participer aux Championnats du monde de cyclisme au Rwanda (21-28 septembre), préférant se concentrer sur les Championnats d’Europe organisés en France début octobre. Mais la Française est revenue sur sa décision et sera bien au départ de la course le samedi 27 septembre prochain sur un tracé qui promet d’être redoutable.

«Dans un premier temps, je pense qu’il y avait un peu de fatigue physique et psychologique et puis tout de suite après, étant donné qu’elle n’a pas beaucoup couru non plus cette année, elle s’est sentie capable de se remettre à fond pour les deux objectifs de fin de saison, le Mondial et le Championnat d’Europe», a indiqué le sélectionneur de l'équipe de France femmes Paul Brousse dans des propos rapportés par L’Equipe.

Et «PFP» aura pour objectif de revêtir un 2e maillot arc-en-ciel de championne du monde sur route après son sacre en Espagne en 2014. Et elle sera particulièrement bien entourée sur les routes rwandaises. Elle sera notamment accompagnée par Maëva Squiban, Juliette Labous, Cédrine Kerbaol et Evita Muzic. Une véritable armada pour remonter sur le toit du monde.

La sélection de l’équipe de France femmes

Pauline Ferrand-Prévot - Cédrine Kerbaol - Juliette Labous - Marie Le Net - Évita Muzic - Maëva Squiban - Léa Curinier