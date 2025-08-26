Formule 1 : Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont retrouvé une nouvelle écurie

Le Mexicain Sergio Pérez et le Finlandais Valtteri Bottas seront les pilotes officiels de Cadillac, qui sera la 11e écurie sur la grille de Formule 1 à partir de la saison prochaine.

Ils vont faire leur grand retour en Formule 1. Sans écurie cette saison, Sergio Pérez et Valtteri Bottas, tous deux âgés de 35 ans, ont été désignés pour être les pilotes officiels de Cadillac, qui sera la 11e écurie sur la grille à partir de la saison prochaine.

Valtteri Bottas et Sergio Pérez chez Cadillac en 2026🚨



L’un des duos les plus expérimentés de la F1 fera son retour sur la grille dès la saison prochaine !



Que pensez-vous du choix de Cadillac ? 👀#f1

La nouvelle équipe américaine a fait le choix de l’expérience avec le Mexicain (6 victoires en 280 courses), qui a été écarté fin 2024 après quatre saisons chez Red Bull, et le Finlandais (10 victoires en 246 Grands Prix), passé par Williams, Mercedes, Alpha Romeo et Sauber. «Engager deux pilotes très expérimentés comme Valtteri Bottas et Checo (surnom de Sergio Pérez, ndrl) est un signe d’audace», a indiqué, dans un communiqué, le team principal de la future équipe Graeme Lowdon.

«Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de participer à la création d’un projet qui part de zéro et de contribuer à en faire quelque chose qui a vraiment sa place sur la grille de départ de la F1. C’est une marque emblématique qui a laissé une empreinte importante dans le sport automobile américain, et faire partie de cette aventure alors qu’elle débarque sur la scène mondiale de la F1 est quelque chose de très spécial pour moi», s’est réjoui, de son côté, Valtterri Bottas.

Sergio Pérez s’est montré lui aussi tout aussi enjoué. «Rejoindre l’équipe Cadillac est un nouveau chapitre incroyablement passionnant dans ma carrière. Dès nos premières discussions, j’ai pu sentir la passion et la détermination qui animent ce projet. C’est un honneur de participer à la construction d’une équipe qui peut évoluer de façon unie afin de se battre, à terme, aux avant-postes. Cadillac est un nom légendaire dans le sport automobile américain, et participer à l'arrivée d’une entreprise aussi fantastique en Formule 1 est une énorme responsabilité, que je suis prêt à assumer.»

Et tous les deux seront évidemment attendus au tournant pour permettre à Cadillac de s’imposer dans la catégorie reine du sport automobile.