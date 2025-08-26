Hippisme : un cheval percute des spectateurs et décède après un problème cardiaque en pleine course

Victime d’un problème cardiaque en pleine course, un cheval est décédé, ce lundi, en Angleterre, après avoir percuté deux spectateurs, qui ont dû être transportés à l’hôpital.

Le monde hippique a été touché par un nouveau drame. Un cheval est décédé, ce lundi, après avoir été victime d’un problème cardiaque en pleine course et percuté deux spectateurs, a rapporté la BBC. Le tragique événement s’est produit lors de la troisième course d’un meeting organisé sur l’hippodrome de Cartmel, situé dans le nord de l’Angleterre.

Vainqueur de sept courses

Avant de franchir l’avant-dernier obstacle, le cheval nommé «Wbee» a soudainement chuté avant de dévier de sa trajectoire et de percuter un groupe de personnes qui assistaient à la course. Deux d’entre elles ont été transportées à l’hôpital pour être soignées sans que leur état de santé ne soit connu afin de préserver leur vie privée.

Le cheval, âgé de dix ans et vainqueur de sept courses, n’a lui pas survécu malgré l’intervention rapide du vétérinaire principal de l’hippodrome. «Le cheval Wbee est décédé à son arrivée», ont indiqué les organisateurs précisant qu’il avait souffert d’une «maladie cardiaque soudaine».

Et cet incident a provoqué l’interruption du meeting pendant plus d’une heure et profondément marqué les spectateurs parmi lesquels figuraient notamment l’ancien champion du monde de boxe Tyson Fury, venu assister à la course de ses deux chevaux Big Gypsy King et Sea The Clouds.