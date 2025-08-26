Real Madrid : Kylian Mbappé et Vinicius Jr victimes de cris racistes à Oviedo

Tous les deux buteurs, dimanche, Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont été la cible de cris racistes lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse d’Oviedo en Liga (0-3).

Ces tristes événements se répètent saison après saison. En déplacement, dimanche soir, avec le Real Madrid sur la pelouse d’Oviedo pour la 2e journée de Liga (victoire 0-3), Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont été la cible de cris de singe de la part des supporters adverses.

Auteur d’un doublé, le capitaine de l’équipe de France a été le premier visé lors de la célébration de son premier but (37e). L’attaquant brésilien a lui été ciblé au moment de son entrée en jeu à la place de Rodrygo (63e) puis de son but dans les arrêts de jeu (90e+3). C’est sûrement pour cette raison qu’il est apparu particulièrement remonté sur le terrain.

Ces cris de singe, ainsi que ces auteurs, ont été captés par le diffuseur de la rencontre, qui a condamné ces comportements. Si le Real Madrid n’a, pour l’heure, pas réagi, et alors que l’Espagne est régulièrement confrontée à ce genre de problèmes, la Liga a ouvert une enquête et devrait prononcer des sanctions à l’encontre des individus à l’origine de ces cris.