Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 4e étape

Au terme de la 4e étape du Tour d’Espagne, remportée au sprint par le Britannique Ben Turner, le Français David Gaudu s'est emparé de la tête du classement général et du maillot rouge du leader juste devant Jonas Vingegaard.
Le classement général
1. David Gaudu (FRA/GFC) en 15h45’50’’
2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) à 0’’
3. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 8’’
4. Egan Bernal (COL/IGD) à 14’’
5. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 16’’
6. Jai Hindley (AUS/RBH) à 16’’
7. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 16’’
8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 16’’
9. Sepp Kuss (USA/TVL) à 16’’
10. Juan Ayuso (ESP/UAD) à 16’’
11. João Almeida (POR/UAD) à 16’’
12. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 16’’
13. Marc Soler (ESP/UAD) à 16’’
14. William Lecerf (BEL/SOQ) à 16’’
15. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 16’’
16. Marco Frigo (ITA/IPT) à 16’’
17. Mikel Landa (ESP/SOQ) à 16’’
18. Victor Langellotti (POL/IGD) à 16’’
19. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 16’’
20. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 16’’