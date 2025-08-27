Toute l’actu en direct 24h/24
Basket : une star de la NBA s’entraîne sur un yacht avant de retrouver une équipe (vidéo)

Russell Westbrook est toujours à la recherche d'une équipe pour la saison prochaine. Russell Westbrook est toujours à la recherche d'une équipe pour la saison prochaine. [SUSA / Icon Sport]
Toujours à la recherche d’une équipe avant le début de la nouvelle saison de NBA, Russell Westbrook continue de s’entretenir et a notamment été vu en train de s’entraîner sur un yacht.

Où Russell Westbrook jouera-t-il la saison prochaine ? A quelques semaines du début de la nouvelle saison de NBA, le basketteur américain de 36 ans est toujours à la recherche d’une nouvelle équipe.

Mais le meneur, élu meilleur joueur de la ligue nord-américaine en 2017, ne désespère pas de trouver un nouveau point de chute. En attendant, il continue de s’entretenir. Il a d’ailleurs posté une vidéo de lui en train de s’entraîner… sur un luxueux yacht. Un terrain de jeu évidemment pas comme les autres.

Après avoir connu cinq franchises depuis son départ d’Oklahoma City en 2019, Russell Westbrook ne dispose pas de beaucoup d’options. Seuls les Kings de Sacramento auraient manifesté leur intérêt

Les dirigeants californiens apprécient son profil, sa capacité à déséquilibrer les défenses ainsi que son expérience. Mais la franchise est déjà bien fournie avec Dennis Schröder, Devin Carter, Zach LaVine et Malik Monk.

Ce dernier était un temps annoncé sur le départ, notamment du côté des Warriors. Mais Golden State a refusé les offres de Sacramento proposant un échange avec Jonathan Kuminga. Cette position bloque une possible arrivée de Russell Westbrook. Définitivement ? Rien n’est moins sûr. Une solution pourrait être trouvée pour permettre au meneur de débarquer à bon port.

