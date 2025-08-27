Equipe de France : Adrien Rabiot appelé chez les Bleus, Maghnes Akliouche convoqué pour la première fois

Mis à l'écart et placé sur la liste des transferts par l’OM, Adrien Rabiot a été appelé en équipe de France pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine et l’Islande. Le Monégasque Maghnes Akliouche est, lui, convoqué pour la première fois.

Il a conservé la confiance de son sélectionneur. Malgré sa situation incertaine à l’OM, où il a été mis à l’écart et placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot figure dans la liste de 23 joueurs retenus par Didier Deschamps pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre). Le milieu de terrain reste considéré comme l’un des cadres de cette équipe de France par le sélectionneur et le staff tricolore.

«Il a fait sa préparation. Il a fait les premiers matchs et il s’est passé ce qu’il s’est passé. Je ne sais pas ce qui va arriver d’ici à lundi quand il nous rejoindra. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer. J’ai discuté avec lui. Je tiens à Adrien par rapport à ce qu’il a fait avec nous. C’était important de savoir dans quel état d’esprit il est. C’est très bien qu’il puisse être là pour les deux matchs très importants», a confié Didier Deschamps.

«Derrière chaque joueur il y a un être humain avec son caractère et sa sensibilité. A moi de m’adapter et je n’ai jamais eu de soucis particuliers avec Adrien. S’il y a des choses, pour lui ou un autre, où je pense que ce n’est pas bien pour l’équipe, je le dis. Adrien ne se pose plus de questions de positionnement depuis bien longtemps, il a gagné en maturité et c’est un élément important de l’équipe de France», a ajouté le parton des Bleus.

Maghnes Akliouche préféré à Hugo Ekitike

Au milieu de terrain, l’ancien parisien sera accompagné par Désiré Doué, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, Khephren Thuram, qui a été appelé au détriment de Warren Zaïre-Emery en manque de temps de jeu au PSG. Mais la principale surprise de cette liste est la première convocation de Maghnes Akliouche.

Le Monégasque a été préféré à Hugo Ekitike, pourtant brillant avec Liverpool depuis le début de la saison. «On suivait déjà Hugo Ekitike à Francfort. Il a le potentiel pour l’équipe de France. Mais il a un registre qui est essentiellement axial. Maghnes Akliouche est plus un joueur de couloir qui a fait une bonne saison avec l'AS Monaco, qui a beaucoup de qualités sur le plan technique. Il reste la marge de progression à gagner certainement en efficacité mais il fait des choses très intéressantes», a justifié Didier Deschamps.

Le secteur offensif est également composé de Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Régulièrement convoqué, Randal Kolo Muani, dans l’attente de son transfert n’est pas présent. C’est le cas également en défense de Benjamin Pavard, qui n’a pas été retenu, alors que Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé font leur retour entourés de Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas et Théo Hernandez ainsi qu’Ibrahima Konaté. Tout ce beau monde a désormais rendez-vous lundi à Clairefontaine pour entamer la préparation de ces deux rencontres.

La liste des 23 Bleus

Gardiens : Lucas Chevalier (Lille), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes)

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich),

Milieux de terrain : Désiré Doué (PSG), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (Marseille), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Khephren Thuram (Juventus)

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)