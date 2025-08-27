Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : voici la grille des pilotes et des écuries pour la saison 2026

Sergio Pérez a été nommé pilote de la nouvelle écurie Cadillac avec Valtteri Bottas. Sergio Pérez a été nommé pilote de la nouvelle écurie Cadillac avec Valtteri Bottas. [Hoch Zwei / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont été désignés pilotes officiels de la nouvelle écurie Cadillac, six baquets sont encore disponibles pour la saison 2026 de Formule 1.

Red Bull

Max Verstappen (Pays-Bas)

Ferrari

Charles Leclerc (Monaco)

Lewis Hamilton (Grande-Bretagne)

Mercedes

McLaren

Lando Norris (Grande-Bretagne)

Oscar Piastri (Australie)

Aston Martin

Fernando Alonso (Espagne)

Lance Stroll (Canada)

Alpine

Pierre Gasly (France)

Williams

Alex Albon (Thaïlande)

Carlos Sainz (Espagne)

Racing bulls

Audi

Nico Hulkenberg (Allemagne)

Gabriel Bortoleto (Brésil)

Haas

Oliver Bearman (Grande-Bretagne)

Esteban Ocon (France)

Cadillac

Sergio Pérez (Mexique)

Valtteri Bottas (Finlande)

Formule 1SportPilotesFerrariMercedesRed Bull

À suivre aussi

Lando Norris a remporté le Grand Prix des Pays-Bas la saison dernière.
Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix des Pays-Bas
Valtteri Bottas et Sergio Pérez seront au volant d'une Cadillac la saison prochaine.
Formule 1 : Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont retrouvé une nouvelle écurie
Formule 1 : le coéquipier de Pierre Gasly victime d’un accident lors d’essais en Hongrie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités