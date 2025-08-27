Formule 1 : voici la grille des pilotes et des écuries pour la saison 2026

Alors que Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont été désignés pilotes officiels de la nouvelle écurie Cadillac, six baquets sont encore disponibles pour la saison 2026 de Formule 1.
Red Bull
Max Verstappen (Pays-Bas)
La grille F1 2026 🔥
Bottas et Pérez rejoignent officiellement la grille avec Cadillac, nouvelle écurie américaine 🇺🇸
Selon vous, qui seront les 6 pilotes encore inconnus ?#f1pic.twitter.com/eWQYVzbhHt
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 27, 2025
Ferrari
Charles Leclerc (Monaco)
Lewis Hamilton (Grande-Bretagne)
Mercedes
McLaren
Lando Norris (Grande-Bretagne)
Oscar Piastri (Australie)
Aston Martin
Fernando Alonso (Espagne)
Lance Stroll (Canada)
Alpine
Pierre Gasly (France)
Williams
Alex Albon (Thaïlande)
Carlos Sainz (Espagne)
Racing bulls
Audi
Nico Hulkenberg (Allemagne)
Gabriel Bortoleto (Brésil)
Haas
Oliver Bearman (Grande-Bretagne)
Esteban Ocon (France)
Cadillac
Sergio Pérez (Mexique)
Valtteri Bottas (Finlande)