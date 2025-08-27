Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions 2025-2026 : voici la composition de tous les chapeaux pour le tirage au sort

Tenant du titre, le PSG est dans le chapeau 1. Tenant du titre, le PSG est dans le chapeau 1. [Pascal Della Zuana/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026 sera effectué, ce jeudi (18h), avec les 36 clubs qualifiés, dont le PSG, Monaco et l’OM, qui seront répartis dans quatre chapeaux.

Chapeau 1

PSG (France)
Real Madrid (Espagne)
Manchester City (Angleterre)
Bayern Munich (Allemagne)
Liverpool (Angleterre)
Inter Milan (Italie)
Chelsea (Angleterre)
Borussia Dortmund (Allemagne)
Barcelone (Espagne)

Chapeau 2

Arsenal (Angleterre)
Bayer Leverkusen (Allemagne)
Atlético Madrid (Espagne)
Atalanta Bergame (Italie)
Villarreal (Espagne)
Juventus Turin (Italie)
Eintracht Francfort (Allemagne)

Chapeau 3

PSV Eindhoven (Pays-Bas)
Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
Naples (Italie)
Sporting Portugal (Portugal)
Olympiakos (Grèce)
Slavia Prague (République tchèque)
FK Bodo/Glimt (Norvège) 
Marseille (France)

Chapeau 4

Monaco (France)
Galatasaray (Turquie)
Union Saint-Gilloise (Belgique)
Athletic Bilbao (Espagne)
Newcastle (Angleterre)
Pafos FC (Chypre)
Kaïrat Almaty (Kazakhstan) 

Reste à déterminer

Tottenham (chapeau 2 ou 3)

FootballLigue des Championstirage au sortPSGOMMonaco

À suivre aussi

L'étoile symbolise le sacre du PSG en Ligue des champions.
Football : le PSG aura une étoile sur son maillot uniquement en Ligue des champions
Ligue des champions : deux Tiktokeurs ont assisté gratuitement à la finale après avoir passé 27 heures cachés dans les toilettes
L'Angleterre sera le pays le plus représenté avec six clubs.
Football : voici les clubs qualifiés pour la Ligue des champions 2025/2026

Ailleurs sur le web

Dernières actualités