Ligue des champions 2025-2026 : voici la composition de tous les chapeaux pour le tirage au sort

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026 sera effectué, ce jeudi (18h), avec les 36 clubs qualifiés, dont le PSG, Monaco et l’OM, qui seront répartis dans quatre chapeaux.

Chapeau 1

PSG (France)

Real Madrid (Espagne)

Manchester City (Angleterre)

Bayern Munich (Allemagne)

Liverpool (Angleterre)

Inter Milan (Italie)

Chelsea (Angleterre)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Barcelone (Espagne)

Chapeau 2

Arsenal (Angleterre)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Atlético Madrid (Espagne)

Atalanta Bergame (Italie)

Villarreal (Espagne)

Juventus Turin (Italie)

Eintracht Francfort (Allemagne)

Chapeau 3

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

Naples (Italie)

Sporting Portugal (Portugal)

Olympiakos (Grèce)

Slavia Prague (République tchèque)

FK Bodo/Glimt (Norvège)

Marseille (France)

Chapeau 4

Monaco (France)

Galatasaray (Turquie)

Union Saint-Gilloise (Belgique)

Athletic Bilbao (Espagne)

Newcastle (Angleterre)

Pafos FC (Chypre)

Kaïrat Almaty (Kazakhstan)

Reste à déterminer

Tottenham (chapeau 2 ou 3)