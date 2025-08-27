Ligue des champions : tout savoir sur Bodo Glimt, le Kairat Almaty et le Pafos FC, les trois petits poucets de la prochaine Coupe d'Europe

Respectivement originaires de Norvège, du Kazakhstan et de Chypre, les clubs de Bodo Glimt, du Kairat Almaty et du Pafos FC se sont qualifiés pour la phase de ligue de l'édition 2025/2026 de la Ligue des champions. Voici ce qu'il faut savoir sur les petits poucets de la compétition.

Un vent de fraîcheur parmi les clubs participant à la plus belle des Coupes d'Europe. Passés par les tours de qualifications et les barrages de la Ligue des Champions, les clubs de Bodo Glimt (Norvège), du Kairat Almaty (Kazakhstan) et du Pafos FC (Chypre) ont obtenu leur billet pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Focus sur ces trois équipes qui feront leurs débuts en C1 et aux histoires bien différentes.

Bodo Glimt passe la vitesse supérieure

Automatiquement qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le club norvégien de Bodo Glimt n'a eu aucune difficulté à se défaire des Autrichiens du Sturm Graz (6-2) sur l'ensemble des rencontres.

Kjære alle! Nå kommer vi hjem 💛 pic.twitter.com/wKWF2CeaGg — FK Bodø/Glimt (@Glimt) August 27, 2025

Une qualification qui n'est pas une surprise au vu du parcours historique du club en Ligue Europa la saison passée : demi-finaliste de la compétition après avoir battu le FC Porto, l'Olympiakos ou encore la Lazio Rome, la formation norvégienne s'était inclinée dans le dernier carré face à Tottenham.

le Kairat Almaty, aux limites de l'Europe

C'est un déplacement que certains clubs risquent de redouter. Localisé à proximité des frontières du Kirghizistan et de la Chine, le club du Kairat Almaty se situe à près de 6.900 kilomètres de Paris, entre autre, et pourrait représenter un véritable piège pour certains clubs.

Le 315e club à l'indice UEFA a obtenu sa qualification en éliminant les Écossais du Celtic aux tirs au but ce mardi. En France, la formation kazakhstanaise avait filé des sueurs froides aux Girondins de Bordeaux lors des barrages de la Ligue Europa en 2015-2016 : les Bordelais s'étaient qualifiés par la différence de but à l'extérieur (2-2).

Pafos FC, la surprise chypriote

Le Maccabi Tel Aviv, le Dynamo Kiev et l'Étoile Rouge de Belgrade : voici le tableau de chasse impressionnant du Paphos FC, champion de Chypre, qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Éliminé en 16es de finale de la Ligue Europe Conférence la saison passée, le club chypriote s'est fait remarquer cet été avec le transfert d'une star du football : David Luiz. L'ancien joueur du PSG n'a pas encore disputé la moindre minute sous les couleurs du Pafos FC, mais a mis les projecteurs sur ce dernier.