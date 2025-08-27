Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 4e étape

A l’issue de la 4e étape du Tour de l’Avenir, remportée par le Luxembourgeois Mathieu Kockelmann, le Français Maxime Decomble a conservé la tête du classement général avec six secondes d'avance sur Simon Dalby.
Le classement général
1. Maxime Decomble (France) en 13h21’34’’
2. Simon Dalby (Danemark) à 6’’
3. Jack Ward (Australie) à 6’’
4. Otto Van Zanden (Pays-Bas) à 10’’
5. Jan Huber (Suisse) à 11’’
6. Elliot Rowe (Grande-Bretagne) à 17’’
7. Tim Rex (Belgique) à 19’’
8. Arno Wallenborn (Luxembourg) à 19’’
9. Filippo Turconi (Italie) à 32’’
10. Hugo Aznar (Espagne) à 35’’
11. Alexandre Kess (Luxembourg) à 35’’
12. Tomas Pridal (République tchèque) à 39’’
13. Filip Gruszczynski (Pologne) à 42’’
14. Jaka Marolt (Slovénie) à 1’11’’
15. Paul Seixas (France) à 2’02’’
16. Lorenzo Finn (Italie) à 2’02’’
17. Jorgen Nordhagen (Norvège) à 2’10’’
18. Adam Rafferty (Irlande) à 2’14’’
19. Marco Schrettl (Autriche) à 2’16’’
20. Mateo Ramirez (Équateur) à 2’17’’