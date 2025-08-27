Toute l’actu en direct 24h/24
Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 4e étape

Le Français Maxime Decomble a conservé la tête du Tour de l'Avenir. Le Français Maxime Decomble a conservé la tête du Tour de l'Avenir. [Sirotti / Icon Sport]
A l’issue de la 4e étape du Tour de l’Avenir, remportée par le Luxembourgeois Mathieu Kockelmann, le Français Maxime Decomble a conservé la tête du classement général avec six secondes d'avance sur Simon Dalby.

Le classement général

1. Maxime Decomble (France) en 13h21’34’’

2. Simon Dalby (Danemark) à 6’’

3. Jack Ward (Australie) à 6’’

4. Otto Van Zanden (Pays-Bas) à 10’’

5. Jan Huber (Suisse) à 11’’

6. Elliot Rowe (Grande-Bretagne) à 17’’

7. Tim Rex (Belgique) à 19’’

8. Arno Wallenborn (Luxembourg) à 19’’

9. Filippo Turconi (Italie) à 32’’

10. Hugo Aznar (Espagne) à 35’’

11. Alexandre Kess (Luxembourg) à 35’’

12. Tomas Pridal (République tchèque) à 39’’

13.  Filip Gruszczynski (Pologne) à 42’’

14. Jaka Marolt (Slovénie) à 1’11’’

15. Paul Seixas (France) à 2’02’’

16. Lorenzo Finn (Italie) à 2’02’’

17. Jorgen Nordhagen (Norvège) à 2’10’’

18. Adam Rafferty (Irlande) à 2’14’’

19. Marco Schrettl (Autriche) à 2’16’’

20. Mateo Ramirez (Équateur) à 2’17’’

