Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 5e étape

Au terme de la 5e étape du Tour d’Espagne, qui a vu la victoire de la formation UAE Team Emirates-XRG sur le contre-la-montre par équipes, Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général et le maillot rouge du leader juste devant Juan Ayuso.
Le classement général
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) en 16h11’24’’
2. Juan Ayuso (ESP/UAD) à 8’’
3. Joao Almeida (POR/UAD) à 8’’
4. Marc Soler (ESP/UAD) à 8’’
5. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 9’’
6. David Gaudu (FRA/GFC) à 16’’
7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 16’’
8. Jai Hindley (AUS/RBH) à 20’’
9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 20’’
10. Egan Bernal (COL/IGD) à 22’’
11. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 25’’
12. Félix Gall (AUT/DAT) à 25’’
13. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 30’’
14. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 39’’
15. Ben Tulett (GBR/TVL) à 47’’
16. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) à 48’’
17. Giovanni Aleotti (ITA/RBH) à 51’’
18. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 52’’
19. Javier Romo (ESP/MOV) à 53’’
20. William Lecerf (BEL/SOQ) à 56’’