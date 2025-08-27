Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 5e étape

Jonas Vingegaard a récupéré le maillot rouge de leader à l'issue de la 5e étape du Tour d'Espagne. Jonas Vingegaard a récupéré le maillot rouge de leader à l'issue de la 5e étape du Tour d'Espagne. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au terme de la 5e étape du Tour d’Espagne, qui a vu la victoire de la formation UAE Team Emirates-XRG sur le contre-la-montre par équipes, Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général et le maillot rouge du leader juste devant Juan Ayuso.

Le classement général

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) en 16h11’24’’

2. Juan Ayuso (ESP/UAD) à 8’’

3. Joao Almeida (POR/UAD) à 8’’

4. Marc Soler (ESP/UAD) à 8’’

5. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 9’’

6. David Gaudu (FRA/GFC) à 16’’

7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 16’’

8. Jai Hindley (AUS/RBH) à 20’’

9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 20’’

10. Egan Bernal (COL/IGD) à 22’’

11. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 25’’

12. Félix Gall (AUT/DAT) à 25’’

13. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 30’’

14. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 39’’

15. Ben Tulett (GBR/TVL) à 47’’

16. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) à 48’’

17. Giovanni Aleotti (ITA/RBH) à 51’’

18. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 52’’

19. Javier Romo (ESP/MOV) à 53’’

20. William Lecerf (BEL/SOQ) à 56’’

CyclismeSportClassementTour d'EspagneJonas Vingegaard

À suivre aussi

L'équipe Israel Premier Tech a été ciblée à plusieurs reprises ces derniers mois.
Tour d’Espagne 2025 : la formation Israel-Premier Tech gênée par des manifestants pro-palestiniens (vidéo)
Le Français Maxime Decomble a conservé la tête du Tour de l'Avenir.
Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 4e étape
Cyclisme : voici la récompense insolite offerte aux vainqueurs d'étapes durant l’Arctic Race of Norway

Ailleurs sur le web

Dernières actualités