Cyclisme : un ancien quadruple vainqueur du Tour de France hospitalisé après un grave accident à l’entraînement

Inquiétude pour une figure emblématique du Tour de France. Lauréat de la Grande Boucle à quatre reprises (2013, 2015, 2016 et 2017), Chris Froome (40 ans) a été victime d’un grave accident, mercredi, à l’entraînement, a rapporté L’Equipe. Le Britannique, qui réside à Monaco, aurait chuté près de Saint-Raphaël, dans le sud de la France, sans qu'«aucun autre cycliste ou véhicule» ne soit impliqué, a indiqué son équipe Israel-Premier Tech.

Please join us in wishing @chrisfroome well and a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/G8folPRDrT — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 28, 2025

Sérieusement touché, le coureur, qui n'a pas participé au dernier Tour de France, a été pris en charge par les secours et héliporté jusqu’à l’hôpital de Toulon. «Heureusement, l'état de Chris est stable, et il ne souffre pas de blessures à la tête», a précisé sa formation. Mais il souffre tout de même d'importantes blessures.

«Les scanners ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées, et une fracture d'une vertèbre lombaire», a indiqué Israel-Premier Tech, ajoutant qu'il devrait subir une opération ce jeudi après-midi. Et cet accident pourrait précipiter la fin de sa saison. Mais également la fin de sa carrière.

En fin de contrat, Chris Froome, qui n’a jamais retrouvé son niveau depuis sa terrible chute en 2019 lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, a récemment laissé planer le doute sur son avenir, déclarant que cette saison serait problablement la dernière. Le natif du Kenya envisagerait de fonder une académie de cyclisme en Afrique.