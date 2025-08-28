Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : un ancien quadruple vainqueur du Tour de France hospitalisé après un grave accident à l’entraînement

Publié le

Quadruple vainqueur du Tour de France, le Britannique Chris Froome a été hospitalisé, mercredi, après avoir été victime d’un grave accident à l’entraînement dans le Var.

Inquiétude pour une figure emblématique du Tour de France. Lauréat de la Grande Boucle à quatre reprises (2013, 2015, 2016 et 2017), Chris Froome (40 ans) a été victime d’un grave accident, mercredi, à l’entraînement, a rapporté L’Equipe. Le Britannique, qui réside à Monaco, aurait chuté près de Saint-Raphaël, dans le sud de la France, sans qu'«aucun autre cycliste ou véhicule» ne soit impliqué, a indiqué son équipe Israel-Premier Tech.

Sérieusement touché, le coureur, qui n'a pas participé au dernier Tour de France, a été pris en charge par les secours et héliporté jusqu’à l’hôpital de Toulon. «Heureusement, l'état de Chris est stable, et il ne souffre pas de blessures à la tête», a précisé sa formation. Mais il souffre tout de même d'importantes blessures.

«Les scanners ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées, et une fracture d'une vertèbre lombaire», a indiqué Israel-Premier Tech, ajoutant qu'il devrait subir une opération ce jeudi après-midi. Et cet accident pourrait précipiter la fin de sa saison. Mais également la fin de sa carrière.

En fin de contrat, Chris Froome, qui n’a jamais retrouvé son niveau depuis sa terrible chute en 2019 lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, a récemment laissé planer le doute sur son avenir, déclarant que cette saison serait problablement la dernière. Le natif du Kenya envisagerait de fonder une académie de cyclisme en Afrique.

