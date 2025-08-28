Cyclisme : une équipe française s’est fait voler 20 vélos sur le Tour du Poitou-Charentes

L’équipe française TotalEnergies s’est fait voler 20 vélos avant le contre-la-montre de la 3e étape du Tour du Poitou-Charentes. Une enquête a été ouverte.

Un fléau qui touche de plus en plus le monde du cyclisme. Présente sur le Tour Poitou-Charentes, l’équipe TotalEnergies a été victime d’un vol, dans la nuit de mercredi à jeudi, avant le contre-la-montre de la 3e étape. Alors que la formation française a passé la nuit dans un hôtel à Poitiers, elle s’est fait dérober pas moins de 20 vélos pour un préjudice qui s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une enquête a été ouverte par les autorités.

Le Team TotalEnergies a été victime cette nuit du vol de 20 vélos en marge du Tour Poitou-Charentes. Malgré cet incident, l’équipe prendra bien le départ du contre-la-montre aujourd’hui.#TPC2025 | #AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/fNMMe9xTRb — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) August 28, 2025

«Le Team TotalEnergies a été victime cette nuit du vol de vingt vélos en marge du Tour du Poitou-Charentes», a indiqué l’équipe de Jean-René Bernaudeau sur les réseaux sociaux. Malgré cette terrible mésaventure, les coureurs seront bien présents au départ du chrono long de 27,3 km entre Chauvigny et Jardres dans la Vienne.

Ces dernières semaines, les vols de vélos se sont multipliés. Lors du Tour de France, l’équipe Cofidis avait été victime d’un cambriolage à l’issue de la 1ère étape, tout comme la formation Visma Lease a bike sur le Tour d’Espagne en début de semaine.