France-Brésil, coupe du monde féminine de rugby 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues vont tenter d'enchaîner un 2e succès contre le Brésil. Les Bleues vont tenter d'enchaîner un 2e succès contre le Brésil. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après sa victoire contre l’Italie (24-0), l’équipe de France affronte le Brésil, ce dimanche (17h45), pour son 2e match à la Coupe du monde féminine de rugby 2025.

Les Bleues sur leur lancée ? Après une première victoire tranquille, mais sans être flamboyante, contre l’Italie (24-0), l’équipe de France affronte le Brésil, ce dimanche, pour son 2e match à la Coupe du monde féminine de rugby 2025

Un adversaire largement à la portée des coéquipières de Manae Feleu et Marine Ménager. Mais cette rencontre doit permettre aux Tricolores d’élever leur niveau de jeu.

«J’espère qu’on va élever notre curseur», a confié Assia Khalfaoui, quelque peu frustrée après le succès face aux Italiennes. «On met 24 points, mais je pense que ce n’est rien par rapport à ce qu’on aurait pu réellement marquer, donc ça devient vite frustrant parce qu’on veut mettre du jeu en place», a-t-elle ajouté. 

Et ce sera l’un des objectifs contre le Brésil. Même si la tâche ne sera pas forcément simple face à une équipe, surclassée par l’Afrique du sud (66-6), que les Bleues ne connaissent que très peu.

L'équipe de France a largement battu l'Italie pour son entrée dans la compétition.
Sur le même sujet Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier et les résultats complets de l’équipe de France Lire

«C'est une équipe qu’on ne connaît pas du tout ou très peu. C’est une équipe qui joue vraiment au feeling, elles n’ont pas l’air d’avoir un projet de jeu abouti, donc c’est dur de pouvoir les lire», a indiqué Assia Khalfaoui. 

«On va vraiment se concentrer sur nous-mêmes, éviter tous ces déchets qu’on a pu avoir, ça va être un gros travail sur nous aussi», a-t-elle insisté. Un travail nécessaire pour voir la suite de la compétition avec un peu plus de certitudes. 

Le programme TV

France-Brésil

Coupe du monde féminine de rugby 2025

Dimanche 31 août

À suivre en direct et en intégralité à partir de 17h45 sur France 2

