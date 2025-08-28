«La porte de mon bureau est toujours ouverte» : Pablo Longoria s'exprime sur le dossier Adrien Rabiot

Quelques instants après le tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, s'est exprimé sur le dossier Adrien Rabiot, indiquant que «la porte de (son) bureau est toujours ouverte».

Une invitation à revenir à la Commanderie sous les couleurs phocéennes ? Alors que l'OM a découvert le nom de ses 8 adversaires en Ligue des champions pour cette saison 2025-2026, Pablo Longoria a rebondi sur le dossier Rabiot en faisant comprendre qu'il n'avait pas exclu de réintégrer le milieu de terrain français dans l'effectif olympien.

"Ma porte est toujours ouverte" 🗣️



Pablo Longoria s'exprime sur le cas d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille 💬#UCLDraw | #UCLpic.twitter.com/n65Ontfs7i — CANAL+ (@canalplus) August 28, 2025

«Dans mon club, on me connaît depuis des années : la porte de mon bureau est toujours ouverte, que ce soit pour Rabiot ou pour d’autres joueurs qui disposent de possibilités de départ. Ils peuvent en témoigner», a déclaré le directeur sportif marseillais. Une phrase qui pourrait faire réagir alors que Jonathan Rowe, impliqué dans une violente altercation avec Adrien Rabiot, a été vendu par l'OM.

«On discute comme des adultes»

«Si j’attends des excuses ? La chose la plus importante, c’est de parler comme des gens normaux, comme des personnes sincères. S’il doit venir nous parler ? La porte de mon bureau reste toujours ouverte, pour tous les joueurs. Actuellement, c’est un joueur de l’OM et il y a toujours des possibilités avec un mercato qui se termine bientôt. Mais dans mon bureau, on discute comme des adultes, comme des gens normaux», a rajouté Pablo Longoria au micro de Canal+.

Avec ces déclarations, il semblerait qu'Adrien Rabiot puisse prolonger son aventure sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Un atout qui pourrait être important pour l'OM dans sa campagne européenne.