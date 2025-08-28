Ligue des champions 2025-2026 : quel est le pire et le meilleur tirage pour le PSG, l’OM et Monaco ?

Le PSG, tenant du titre, l’OM et Monaco connaîtront, ce jeudi, leurs adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions à l’issue du tirage au sort effectué à Monaco (18h).

Le PSG, l’OM et Monaco vont savoir. Les trois représentants français vont connaître, ce jeudi, leurs huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026. Et s’ils ne sont pas dans le même chapeau, avec le chapeau 1 pour le PSG, le chapeau 3 pour l’OM et le chapeau 4 pour Monaco, le meilleur ainsi que le pire tirage seraient identiques pour les trois clubs tricolores.

Sachant que les équipes ne peuvent pas affronter plus de deux clubs d’un même championnat et que chaque équipe affrontera deux clubs issus de chaque chapeau, Paris, Marseille et Monaco pourraient hériter d’adversaires redoutables avec le FC Barcelone et Liverpool (chapeau 1), Arsenal et l’Atlético Madrid (chapeau 2), Naples et le PSV Eindhoven (chapeau 3) ainsi que Galatasaray et Kaïrat Almaty (chapeau 4) avec son déplacement lointain au Kazakhstan.

Mais ils pourraient également bénéficier d’un tirage beaucoup plus clément avec le Borussia Dortmund et l’Inter Milan (chapeau 1), Bruges et Villarreal (chapeau 2), Slavia Prague et Bodo Glimt (chapeau 3), et Pafos ainsi que Copenhague (chapeau 3). Si ces scénarios ne sont que de la fiction, l’identité des adversaires du PSG, de l’OM et de Monaco sera connue aux alentours de 18h.

Le meilleur tirage

Borussia Dortmund (Allemagne)

Inter Milan (Italie)

Club Bruges (Belgique)

Villarreal (Espagne)

Slavia Prague (république tchèque)

Bodo/Glimt (Norvège)

Pafos FC (Chypre)

Copenhague (Danemark)

Le pire tirage

Barcelone (Espagne)

Liverpool (Angleterre)

Arsenal (Angleterre)

Atlético Madrid (Espagne)

Naples (Italie)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Galatasaray (Turquie)

Kaïrat Almaty (Kazakhstan)