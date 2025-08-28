Ligue des champions 2025-2026 : voici la composition de tous les chapeaux pour le tirage au sort

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026 sera effectué, ce jeudi (18h), avec les 36 clubs qualifiés, dont le PSG, Monaco et l’OM, qui seront répartis dans quatre chapeaux.
Chapeau 1
PSG (France)
Real Madrid (Espagne)
Manchester City (Angleterre)
Bayern Munich (Allemagne)
Liverpool (Angleterre)
Inter Milan (Italie)
Chelsea (Angleterre)
Borussia Dortmund (Allemagne)
Barcelone (Espagne)
Chapeau 2
Arsenal (Angleterre)
Bayer Leverkusen (Allemagne)
Atlético Madrid (Espagne)
Benfica (Portugal)
Atalanta Bergame (Italie)
Villarreal (Espagne)
Juventus Turin (Italie)
Eintracht Francfort (Allemagne)
Club Bruges (Belgique)
Chapeau 3
Tottenham (Angleterre)
PSV Eindhoven (Pays-Bas)
Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
Naples (Italie)
Sporting Portugal (Portugal)
Olympiakos (Grèce)
Slavia Prague (République tchèque)
FK Bodo/Glimt (Norvège)
Marseille (France)
Chapeau 4
Copenhague (Danemark)
Monaco (France)
Galatasaray (Turquie)
Union Saint-Gilloise (Belgique)
Karabagh (Azerbaïdjan)
Athletic Bilbao (Espagne)
Newcastle (Angleterre)
Pafos FC (Chypre)
Kaïrat Almaty (Kazakhstan)