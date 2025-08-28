Ligue des champions 2025-2026 : voici l’ensemble des adversaires du PSG, de Monaco et l’OM pour la phase de ligue

Le PSG, Monaco et l’OM, qui sont les trois représentants français en Ligue des champions, connaissent l’identité de leurs huit adversaires pour la phase de ligue qui commencera le 16 septembre prochain.

Ils n’ont pas été gâtés. Le PSG, Monaco et l’OM ont hérité d’adversaires pour le moins redoutables, ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026. Tenant du titre, le club de la capitale va recevoir le Bayern Munich, l’Atalanta Bergame, Tottenham et Newcastle mais aussi se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone, du Bayer Leverkusen, du Sporting Portugal et de l’Athletic Bilbao. Du lourd pour les hommes de Luis Enrique, qui vont devoir s’employer pour se qualifier pour la suite de la compétition.

🚨 LE TIRAGE COMPLET DU PSG EN LIGUE DES CHAMPIONS 🚨



Supporters parisiens, vous en pensez quoi ? 👀#UCLDraw | #UCLpic.twitter.com/uAXWa5BxFz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2025

Monaco n’a pas été mieux loti. Bien au contraire. Le club de la principauté accueillera au stade Louis II Manchester City, la Juventus Turin, Tottenham et Galatasaray tout en devant affronter à l’extérieur le Real Madrid, le Club Bruges, les Norvégiens de Bodo/Glimt et les Chypriotes de Pafos. Loin d’être évident pour espérer décrocher son billet.

L'OM À BERNABEU EN LIGUE DES CHAMPIONS 🤯



Le tirage complet de l'Olympique de Marseille ⬇️#UCLDraw | #UCLpic.twitter.com/cNZfsBTiQu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2025

Pour son retour dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, l’OM n’a pas non plus été épargné. Comme Paris, le club olympien jouera à domicile contre l’Atalanta Bergame et Newcastle et se rendra sur la pelouse du Sporting Portugal. Mais surtout les Marseillais recevront Liverpool ainsi l’Ajax Amsterdam et iront défier le Real Madrid à Santiago-Bernabeu mais aussi en Belgique pour affronter le Club Bruges et l’Union Saint-Gilloise.

🚨 OFFICIEL : Le tirage de l’AS Monaco pour la saison régulière de Ligue des champions ⬇️



L’ASM hérite de Manchester City, du Real Madrid et d'un déplacement à Bodø/Glimt 😳#UCLDraw | #UCLpic.twitter.com/HHP7zu2Xhx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2025

De quoi promettre de très belles affiches pour les trois représentants tricolores. Rendez-vous le 16, le 17 et 18 septembre pour la 1ère journée.

Les adversaires du PSG

Bayern Munich (domicile)

Barcelone (extérieur)

Atalanta Bergame (domicile)

Bayer Leverkusen (extérieur)

Tottenham (domicile)

Sporting Portugal (extérieur)

Newcastle (domicile)

Athletic Bilbao (extérieur)

Les adversaires de Monaco

Real Madrid (extérieur)

Manchester City (domicile)

Club Bruges (extérieur)

Juventus Turin (domicile)

Bodo/Glimt (extérieur)

Tottenham (domicile)

Pafos (extérieur)

Galatasaray (domicile)

Les adversaires de l’OM

Liverpool (domicile)

Real Madrid (extérieur)

Atalanta Bergame (domicile)

Club Bruges (extérieur)

Ajax Amsterdam (domicile)

Sporting Portugal (extérieur)

Newcastle (domicile)

Union Saint-Gilloise (extérieur)