Ligue des champions : pourquoi la finale aura-t-elle désormais lieu à 18h ?

A partir de cette saison, le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions ne sera plus donné à 21h, mais à 18h, a annoncé, ce jeudi, l’UEFA.

Petite révolution en Ligue des champions. Le coup d’envoi de la finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe va changer d’heure.

Il ne sera plus donné à 21h, comme c’est le cas depuis plusieurs années, mais à 18h. Et cette modification prendra effet dès la prochaine finale, qui aura lieu le 30 mai 2026 à la Puska Arena de Budapest (Hongrie).

«Permettre aux familles d'assister facilement» à la rencontre

L’UEFA a adopté ce changement avec l’objectif «de faire du jour de match une expérience véritablement agréable (...) tout en créant une atmosphère chaleureuse qui permette aux familles et aux enfants d’assister facilement» à la finale.

Avec ce nouvel horaire, les spectateurs devraient bénéficier d’«un meilleur accès aux transports en commun, notamment après le match, et un retour plus sûr et plus pratique depuis le stade». Il devrait également offrir «un impact économique positif de l’événement» pour les villes hôtes «en permettant aux supporters de poursuivre leurs festivités».

Ce changement doit aussi permettre de toucher un public plus large à travers le monde. «La nouvelle heure de coup d’envoi s’aligne également sur une fenêtre de diffusion plus accessible, permettant à la finale de toucher une audience télévisuelle et numérique encore plus étendue dans le monde entier, en mettant l’accent sur l’engagement des jeunes téléspectateurs», a indiqué l’instance européenne dans un communiqué.

«Si un coup d'«envoi à 21h est parfaitement adapté aux matchs en milieu de semaine, un coup d’envoi plus tôt le samedi pour la finale signifie une fin plus précoce – indépendamment des prolongations ou des tirs au but – et offre aux supporters la possibilité de profiter du reste de la soirée avec leurs proches et de se remémorer le match phare de la saison», a également justifié le président de l'UEFA Aleksander Ceferin. Surtout pour les fans de l’équipe victorieuse.